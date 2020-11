Rivoluzione senza precedenti in GM: Cadillac solo elettrica entro il 2025

Entro pochi giorni General Motors dovrebbe già rivelare le sue carte circa la strategia elettrica del Gruppo, provando a convincere gli investitori in merito a un ruolo di importante antagonista nei confronti di Tesla.

Mary Barra, attuale direttrice generale in General Motors, ha in programma una conferenza per la quale Barclays farà da ospite, e in quella occasione il produttore di auto parlerà a lungo dei modelli elettrici in arrivo entro il 2025 e dei 20 miliardi di dollari di investimenti previsti.

Fino a poco tempo fa le voci di corridoio affermavano che Cadillac sarebbe diventato un brand completamente elettrico già nel 2030, o addirittura nel 2025, mentre altri rumors sono ancora più coraggiosi nel riportare un'elettrificazione inerente persino i veicoli commerciali. Nel frattempo, rispondendo a una domanda dei media su queste voci sempre più insistenti, un portavoce di GM non ha voluto sbottonarsi e non ha fornito alcun dettaglio.

La compagnia di Detroit dovrà anche discutere della roadmap sulle auto elettriche confermate, come il GMC Hummer elettrico oppure la Cadillac Liriq, un crossover BEV con una buona autonomia. In base alle informazioni trapelate finora, il Cadillac Liriq dovrebbe entrare in fase produttiva verso la fine del 2022, mentre l'Hummer EV (ecco la sua andatura "a granchio") potrebbe invece arrivare prima:"la accelerazione dei programmi è in atto, e l'organizzazione sta veramente raddoppiando la velocità dello sviluppo dei prodotti."

Insomma, all'interno di General Motors si procede spediti verso le vetture totalmente elettriche, e dal nostro canto non vediamo l'ora di potere, nei prossimi giorni, venire a conoscenza delle novità che il Gruppo ha in mente per gli automobilisti.

Al momento abbiamo parecchi dettagli circa i powertrain che andranno a muovere i futuri prodotti del brand: GM ha rivelato la sua gamma di motori elettrici Ultium. In seconda battuta non possiamo non menzionare un interessante concept, il quale esplica in modo chiarissimo la direzione che Buick, di proprietà di General Motors, intraprenderà da oggi in poi: la Buick Electra concept introduce un linguaggio mai utilizzato prima d'ora dal marchio statunitense.