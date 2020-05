Rivoluzione Lexus: in Europa batterie garantite 10 anni o 1 milione di km

Lexus, il marchio luxury di Toyota, ha intenzione di cambiare in modo definitivo i connotati del mercato delle auto elettriche. Come? Lanciando il suo primo SUV elettrico d'Europa alla fine di questo 2020, un'auto dotata di una garanzia sulla batteria a dir poco inedita.

Non si tratta di un rumor ma di una certezza, del resto il SUV in questione esiste già e si chiama Lexus UX 300e. Il brand lo ha già lanciato in Cina, che ricordiamo essere il primo mercato per le BEV nel mondo, e fra qualche mese debutterà anche nel vecchio continente. Ma torniamo al succo della questione, la mega garanzia offerta da Lexus/Toyota: 10 anni oppure 1.000.000 di km.

Avete letto bene, una batteria garantita un milioni di chilometri (traguardo che in via ufficiosa promuove anche Tesla), con Lexus pronta a sostituirla al minimo problema - anche se la capacità della batteria scende sotto il 70% rispetto al 100% originale. Con questa iniziativa Lexus vuole dare un forte scossone al mercato e dimostrare la sua "grande confidenza con la tecnologia elettrica".

10 anni sono davvero tanti, in pratica con una sola batteria (o un singolo contratto di garanzia) siamo in grado di coprire quasi tutto il ciclo vitale dell'auto, o comunque di rivenderla a cifre interessanti vista la copertura del produttore e la qualità degli accumulatori. Nei mesi scorsi già altri produttori avevano offerto 8 anni di garanzia ma soltanto 160.000 km di copertura (Volkswagen lo fa con la sua nuova ID.3 elettrica), con Lexus potrebbe cambiare tutto.