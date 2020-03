Rivoluzione in Harley Davidson: molla il CEO e Presidente Matt Levatich

Cambio di regime in Harley-Davidson. Dopo ben 26 anni di servizio, praticamente una vita intera, molla il CEO e Presidente dell'azienda Matt Levatich. Secondo il comunicato ufficiale, si tratterebbe di una scelta concordata tra l'ex dirigente e l'azienda. Nuova leadership in arrivo.

E forse un cambio d'aria era quello che serviva alla compagnia, che negli ultimi anni non se la sta passando troppo bene, con un deciso calo nelle vendite osservato nel 2019. Sarà Jochen Zeitz ad occupare il ruolo di 'acting' President and CEO nel frattempo. Jochen Zeitz è membro del CDA di Harley-Davidson, di cui ora ricoprirà il ruolo di Presidente. Dovrebbe dirigere l'azienda in attesa che non venga scelto un successore definitivo di Matt Levatich.

"Il cda e Matt hanno deciso reciprocamente che è arrivato il momento per una nuova leadership in Harley-Davidson", ha detto Zeitz con una nota. "Matt è stato decisivo nell'accelerare la crescita di Harley-Davidson, e ora stiamo pensando ad un nuovo dirigente per rigenerare il nostro business. A nome del CDA, voglio ringraziare Matt per i suoi 26 anni di servizio. Ha lavorato senza sosta per guidare l'azienda in un periodo di sigificativo cambiamento per l'intera industria, assicurando allo stesso tempo l'integrità di uno dei brand più iconici al mondo".

Nel frattempo il brand guarda ad un futuro di rinnovamento, con una particolare attenzione per la mobilità elettrica: in arrivo sia uno scooter che una bicicletta 100% elettrici.