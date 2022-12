Rivoluzione Ford: 'La qualità e la soddisfazione del cliente saranno le nostre priorità'

La priorità di Ford nell'imminente futuro sarà l'affidabilità e la qualità dei propri veicoli. A svelarlo è stato l'amministratore delegato in persona del marchio, Jim Farley, che ha fissato i nuovi obiettivi alla luce delle numerose critiche dei clienti.

Negli ultimi anni i sondaggi sulla qualità e l'affidabilità delle auto a marchio Ford non hanno di certo premiato la stessa azienda e tali risultati non sono passati inosservati nella casa automobilistica statunitense. Ford, che in Europa si concentra sull'elettrico, ha così preso nota dell'insoddisfazione dei clienti e proprio per questo Jim Farley, parlando al gruppo Ford Retired Engineering Executives, ha spiegato che: "La qualità è la mia priorità n. 1".

Non è ben chiaro quanti anni ci vorranno per raggiungere questo ambizioso obiettivo, ma in ogni caso le intenzioni di Farley sono serie e la recente assunzione dell'ex vicepresidente di JD Power Josh Halliburton come nuovo direttore esecutivo della qualità di Ford, spinge in tale direzione. Fra i modelli Ford che vengono ritenuti scarsamente affidabili troviamo Ford Bronco Sport, Mustang Mach-E, Ford Explorer e Lincoln Aviator, mentre ce ne sono alcuni che invece sono stati premiati nei test Consumer Reports come il Ford Maverick e il Lincoln Corsair.

Halliburton ha fatto sapere che l'azienda ha iniziato ad affrontare il problema da nove mesi a questa parte, di conseguenza le basi per la svolta aziendale sono già state dettate. Inoltre, ha spiegato che l'azienda ha la piena consapevolezza di ciò che sta facendo, ma che il continuo “dito puntato” da parte della critica era ormai divenuto un problema da affrontare di petto. Halliburton si dice comunque ottimista in vista del futuro, convinto di un possibile rilancio, dal punto di vista della qualità, dell'azienda americana.

Si tratta quindi di una nuova rivoluzione in casa Ford, che di recente ha annunciato il suo rebranding europeo, che comporterà un esame completo dell'intero processo di produzione, dallo sviluppo del prodotto, passando dalla catena dei fornitori e arrivando fino alla produzione. "Fino a quando non raggiungeremo la qualità, nient'altro avrà importanza", ha concluso Farley.