Rivoluzione finanziamenti e leasing: 14 case auto costrette a cambiare offerte

A meno che non si abbia un po' di denaro da parte e si sia in grado di pagare in unica soluzione un'automobile, gli utenti italiani preferiscono nella maggior parte delle volte finanziamenti e leasing, non sempre però le case automobilistiche sono chiare nei termini. Ora 14 produttori hanno dovuto modificare le loro offerte di acquisto.

Le modifiche si devono all'Antitrust, intervenuto per sistemare una situazione che poneva gli utenti in una situazione di assoluto svantaggio. In particolare cambieranno le condizioni di acquisto di FCA, Volkswagen, PSA, Renault, Toyota, Ford, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, Suzuki, Nissan, Honda e M.M. Secondo l'Antitrust, ora le condizioni consentiranno al consumatore di comprendere sin da subito "le condizioni dell'offerta, l'entità dell'impegno economico e la distribuzione nel tempo".

Tutte queste informazioni andranno riepilogate in un unico riquadro visivo, assieme all'entità dell'anticipo, il numero e l'importo mensile delle singole rate mensili e dei vari canoni di leasing. E ancora l'entità del versamento finale, l'eventuale valore di riscatto, il TAN e il TAEG. Tutto dovrà essere presentato in modo chiaro e con "adeguata evidenza grafica", in pratica dovremmo dire addio alle clausole nascoste chissà dove e a eventuali brutte sorprese.

In questo modo, secondo l'Antitrust, "si mette fine alla prassi corrente che enfatizzava al primo contatto il contenuto imposto della rata mensile oppure un prezzo che non comprendeva oneri finanziari o spese".



Non è la prima volta che l'Antitrust si occupa di finanziamenti auto, già nel 2019 c'erano stati screzi: l'Antitrust aveva scoperto un 'cartello' fra società.