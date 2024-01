Rivoluzione in casa VR46: le nuove MotoGP di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio

Dopo aver visto le nuove Ducati MotoGP 2024 di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, ecco le nuove (e rivoluzionate!) moto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, guidate dai piloti titolari Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Basta una rapida occhiata alle moto per capire che quest’anno, in casa VR46, è cambiato praticamente tutto, dal nome del team alle livree. L’unica certezza è Marco Bezzecchi, al suo terzo anno nella squadra di Valentino Rossi dopo un 2023 eccezionale che gli è valso il terzo posto in campionato. La prima novità, che condiziona anche il nome del team, è ovviamente il Main Sponsor: Pertamina Enduro, che ha portato una ventata di aria fresca anche sul fronte dei colori ufficiali.

Sulle moto della VR46 è quasi sparito del tutto il colore nero, abbiamo invece il tradizionale giallo fosforescente accompagnato dal bianco e dal rosso. Il design delle nuove moto Pertamina Enduro VR46 Racing Team si deve ad Aldo Drudi.

Altra novità, come già saprete, è Fabio Di Giannantonio, proveniente dal team Gresini. Dopo una stagione 2023 iniziata in salita, il pilota italiano ha dimostrato al mondo di avere un potenziale enorme; un potenziale che a campionato ormai finito gli ha permesso di avere una sella in casa VR46 - per qualche settimana c’è stato il rischio che nessun team avesse spazio per lui. Al suo posto in casa Gresini, giusto per ricordarlo, è andato un certo Marc Marquez che assieme al fratello Alex darà sicuramente spettacolo nel corso di questo 2024.