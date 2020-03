Rivoluzione BMW nel 2021: addio alla metà dei motori termici

La notizia che stiamo per darvi non sarebbe mai arrivata dalla BMW di qualche anno fa. Dopo qualche titubanza, oggi l'azienda tedesca è pronta per rendere la sua gamma ibrida e 100% elettrica, motivo per cui ha annunciato il taglio delle sue varianti a benzina e diesel.

Il 2019 non è andato affatto male per BMW, come annunciato qualche ora fa i ricavi del gruppo hanno superato per la prima volta i 100 miliardi di euro nella sua storia - i dati comprendono sia la divisione auto che moto. Segno che il recente cambio al vertice ha comunque dato un po' di ossigeno fresco, inoltre sono stati tagliati i veicoli elettrici i3 e i8, modelli ormai controproducenti.

La società ha deciso così di investire su nuovi modelli elettrici e ibridi, con la vera rivoluzione che avverrà nel 2021: BMW infatti eliminerà dal suo listino la metà degli attuali motori a benzina e diesel, in favore di soluzioni elettrificate, forti di una nuova architettura intelligente e modulare. L'annuncio si applica a tutto il Gruppo BMW, che include anche MINI e Rolls Royce ad esempio, non a caso appena qualche giorno fa è stata lanciata la nuova Mini Cooper SE 100% elettrica.

Insomma ne vedremo delle belle, con la nuova i4 che dovrebbe debuttare il prossimo anno e non solo. Non sappiamo ancora quali modelli/motori verranno abbandonati ma abbiamo come il sentore che lo scopriremo molto presto... Di recente inoltre BMW ha anche cambiato logo, segno che è in arrivo una nuova era.