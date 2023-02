Rivoluzione Audi: priorità al design degli interni, l'estetica viene dopo

Il futuro elettrico del marchio dei quattro anelli sarà ricco di novità, non solo in termini di powertrain, ma soprattutto in termini di idee e filosofia progettuale. Ad esempio, Audi ha annunciato che manterrà la denominazione E-Tron per le vetture EV, e adesso annuncia che il design degli interni avrà la precedenza sul design estetico.

Fino ad oggi, è uso comune partire da una visione esterna della vettura, basata sulla piattaforma di riferimento, che successivamente viene “riempita”, invece Audi vuole invertire il trend e puntare al massimo sull’interazione tra uomo e macchina, motivo per cui, sui prossimi modelli, si partirà con il design interno, che verrà vestito soltanto dopo.

E la conferma arriva dalle parole del boss del Design Audi, Marc Lichte, che è stato intervistato dai colleghi di Top Gear durante la presentazione dell’Audi Activesphere Concept: “In passato il processo era sempre lo stesso: all'inizio c'erano il motore a combustione e la piattaforma. Poi, insieme alle vendite e al marketing, si decideva per due posti, o quattro posti o sei o sette posti, quindi iniziavamo a progettare il design esterno e, infine, gli interni. Il futuro è esattamente l'opposto. Ed è per questo che ho messo Sid Odedra e il suo dipartimento al centro delle nostre attività di progettazione. Inizia nel dipartimento di Sid e finisce lì, perché iniziamo a pensare al caso d’uso".

Sid Odedra è a capo del design dell’UI/UX di Audi, e ha poi spiegato che l’user interface e l’user experience diventeranno il fulcro dell’esperienza Audi: “Iniziamo con ‘quali sono i bisogni umani?’ La centralità umana è al centro di ciò che facciamo. Di cosa ha bisogno l'utente? E poi costruiamo un'interfaccia perché questa è la relazione tra l'utente e il veicolo. Poi costruiamo un interno attorno a quello, e successivamente costruiamo un esterno”.

I recenti concept, Acrtivesphere e Grandsphere sono un chiaro esempio del nuovo approccio di Audi, e non vediamo l’ora di scoprire come si evolverà nei mezzi del prossimo futuro.