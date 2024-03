Rivian svela il SUV R2 e presenta a sorpresa anche l'R3 e l'R3X: arriveranno in Italia?

Si è alzato il sipario sul nuovo modello di Rivian, azienda americana di sole auto elettriche. E' stata ufficialmente svelata la R2, che va così a fare compagnia all'R1S e all'R1T, uno dei pick-up più potenti al momento in commercio.

L'R2 è un SUV di medie dimensioni completamente elettrico, che costerà 45mila dollari, al cambio circa 41mila euro, quindi perfettamente in linea con i prezzi delle green attuali. Sarà in vendita dal 2026 e sarà il più economico delle vetture offerte da Rivian visto che gli altri due modelli hanno un prezzo d'attacco di circa 70mila dollari, arrivando fino a 100mila.



Rivian, che ha tagliato i prezzi delle sue auto elettriche a dicembre, punta ad espandere il suo market share in una fase senza dubbio non semplice per tutti i produttori di auto a zero emissioni, tenendo conto che il mercato delle green sta crescendo molto più lentamente del previsto negli Stati Uniti, al momento l'unico Paese dove sarà disponibile l'R2.



In futuro, comunque, il nuovo SUV dovrebbe sbarcare anche in Europa (già confermato l'arrivo nel Regno Unito), e chissà che non possa vedersi anche sulle strade italiane, tenendo conto che il sito dell'azienda è leggibile anche nella nostra lingua madre.



Il SUV Rivian R2 sarà in grado di coprire con una singola ricarica circa 480 km, ed avrà inoltre un'accelerazione super, raggiungendo i 97 km/h in meno di 3 secondi nella versione top, quindi più veloce di una Tesla Model Y Performance.

“R2 rappresenta l’essenza del nostro marchio – ha spiegato il CEO dell'azienda, RJ Scaringe - puntando sul segmento dei SUV di medie dimensioni, un mercato enorme con opzioni EV limitate e poco convincenti oltre a Tesla”. E ancora: “R2 è stato sviluppato con piattaforme di propulsione, elettronica e software integrati verticalmente per creare un’esperienza utente incredibile”.

L'R2 è lungo 4,7 metri per un'altezza di 1,7 metri oltre ad un passo di 2,9 metri e sarà disponibile con uno, due o tre motori elettrici a seconda della configurazione, mentre le persone ospitabili saranno al massimo 5.

All'interno troviamo un abitacolo molto simile al modello R1S, quindi decisamente lussuoso ma nel contempo anche in grado di regalare una sensazione di robustezza e solidità. Al centro del cruscotto fa bella mostra un ampio display per il sistema di infotainament da 15,6 pollici, ma non sono disponibili né Apple CarPlay né Android Auto, anche se si trova un hotspot Wi-Fi integrato, un pad di ricarica wireless e l'assistente vocale Alexa di Amazon come dotazioni standard.

11 le telecamere che troviamo sull'auto oltre a cinque sensori radar, e sono inoltre presenti tutti i vari sistemi di sicurezza come il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo, la frenata di emergenza automatizzata e via discorrendo. Infine, fra gli optional, c'è una tenda chiamata Treehouse con tanto di materassino riscaldato, sistema di illuminazione e uno schermo per lo streaming.



Nel corso della presentazione della Rivian R2, Scaringe ha presentato a sorpresa altri due modelli entry level che si posizioneranno al di sotto del SUV, leggasi l'R3 e l'RX3. La prima è una berlina che ricorda per certi versi la vecchia Lada, con un passo e dimensioni più corti rispetto all'R2 (2,8 metri di lunghezza). L'RX3 è invece un piccolo SUV, anche in questo caso di difficile collocazione ma che appare decisamente ben riuscito, così come la suo gemella meno "robusta". Non sono state fornite informazioni a riguardo, a cominciare da prezzo e data d'uscita, di conseguenza siamo in attesa di aggiornamenti che arriveranno nelle prossime settimane.