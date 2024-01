Rivian, il SUV compatto R2 verrà rivelato a marzo: ecco come sarà

Ma cos'ha davvero in programma Rivian? Un utente su Reddit ha parlato di una possibile presentazione di un nuovo modello che dovrebbe avvenire il prossimo mese di marzo. Nulla di ufficiale, eppure tutti gli indizi sembrano portare all'attesissimo SUV compatto già annunciato dalla Casa statunitense: l'R2.

Come riportato dal magazine motoristico online CarBuzz, questo evento speciale sarebbe in programma per giorno 7 marzo a Laguna Beach (California). Un'esclusiva riportata, per l'appunto, da un utente Reddit che avrebbe trovato la richiesta di permesso inoltrata dal brand automobilistico per utilizzare un parco pubblico.

"Rivian ha in programma di ospitare il suo evento mondiale di lancio del prodotto al Rivian Theatre nel marzo 2024 - si legge in un virgolettato riportato da CarBuzz -. L'azienda ha richiesto l'utilizzo di una porzione del Main Beach Park per supportare il lancio del prodotto". Inoltre, fa sapere sempre l'utente, "i veicoli saranno esposti solo a scopo informativo e non saranno disponibili per la vendita". Dunque non c'è dubbio, il nuovo modello Rivian sta per essere presentato, oppure no?

Già, perché nei commenti su Reddit alcuni profili hanno sollevato qualche dubbio. D'altronde si potrebbe trattare semplicemente del lancio del restyling della Rivian Camp Kitchen o del Gear Tunnel. Ma a quanto pare CarBuzz non ha nessun dubbio: a marzo arriverà il nuovo SUV compatto della Casa americana, il Rivian R2 (Rivian punta a batterie più economiche per tagliare i prezzi).

A quanto pare, si tratta di un SUV compatto, più piccolo del R1S (un Rivian R1S ha sfidato una Lamborghini Urus in una drag race: ecco come è finita), che dovrebbe avere un prezzo tra i 37.000 euro e i 55.000 euro. Il modello in questione, inoltre, era già stato confermato da Claire McDonough (CFO del marchio) che aveva affermato che la presentazione sarebbe avvenuta proprio nel 2024, notizia poi confermata anche dal CEO RJ Scaringe.