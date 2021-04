Rivian ha scelto Samsung: sarà il colosso coreano a fornire batterie per R1T e R1S

E' da molti anni ormai che Rivian sta sviluppando i suoi veicoli elettrici: il SUV R1S e il pickup R1T. Oramai però il produttore californiano di vetture a zero emissioni vede la luce in fondo al tunnel, in quando entrambi i modelli stanno effettivamente per essere commercializzati.

Poche ore fa ci è arrivata una ulteriore notizia a riprova dell'affermazione appena fatta, poiché è stata ufficializzata una partnership con Samsung SDI per la fornitura di celle agli ioni di litio per le batterie delle auto Rivian.

La decisione è arrivato dopo che le due compagnie hanno lavorato assieme per anni soprattutto sull'R1T, per cui supponiamo che le estensive fasi di test e di personalizzazione delle batterie siano state grande aiuto. All'atto pratico le celle avranno il classico formato cilindrico 2170 (come le attuali Tesla Model 3 e Model Y), e singolo ogni modulo (da circa 15 kWh) e pacco batterie sarà quindi frutto di enormi sforzi interni che porteranno ad un range di 500 chilometri per singola carica con tanto di ricarica rapida.

Ecco un estratto del recentissimo comunicato:"Il pickup R1T e il SUV R1S di Rivian garantiranno un combinazione di performance, capacità fuoristrada e versatilità senza precedenti. I durissimi cicli di lavoro ai quali sono stati sottoposti il modulo e il pacco batterie consentiranno ad essi di resistere a temperature impegnative e di operare con una durabilità estrema."



Infine riportiamo le parole del CEO di Rivian, RJ Scaringe:"Siamo emozionati dalle performance e dall'affidabilità che le batterie Samsung SDI forniscono in combinazione col design dei nostri moduli ad alta densità energetica. Il focus di Samsung SDI sull'innovazione e sull'approvvigionamento responsabile di materiali per le batterie si allinea perfettamente con la nostra visione." Da parte nostra non vediamo l'ora di poter toccare con mano i risultati di tanto lavoro.



Prima di lasciarvi all'interessante architettura "a skateboard" visibile in fondo alla pagina vogliamo però rimandarvi alla presentazione del Rivian R1T che andrà a sfidare direttamente il Tesla Cybertruck, e a quella inerente il SUV R1S, il quale metterà a disposizione non soltanto affidabilità e prestazioni, ma anche tanto spazio a bordo e una comodità di alto livello.