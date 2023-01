Rivian da record nel Q4 2022, ma non raggiunge l'obiettivo di produzione annuale

Col finire del 2022 è terminato anche il primo anno completo di produzione e vendite di Rivian, che da quando è nata ha visto soltanto una crescita in entrambi i campi. Non ci sono numeri mirabolanti come per altri costruttori, ma la crescita è stata regolare e continua, e per poco ha mancato l’obiettivo di produzione annuale.

Nel Q4 2022, lo stabilimento Rivian di Normal, in Illinois, ha prodotto 10.020 veicoli, ovvero il 36% in più rispetto al Q3 2022 e dieci volte tanto quanto registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. Quanto alle vendite, nel Q4 Rivian ha consegnato 8.054 veicoli, ovvero 1.470 modelli in più rispetto al Q3, e decisamente tanto di più rispetto ai soli 909 veicoli del Q4 2021. Va precisato che questi numeri non si riferiscono ad un solo modello, ma a tutta la flotta Rivian, vale a dire R1T, R1S e EDV 700, nella fattispecie i furgoni elettrici costruiti per Amazon.

Come anticipato in apertura, nell’arco di tutto il 2022 Rivian ha prodotto un totale di 24.337 veicoli, mancando di pochissimo l’obiettivo annuale di 25.000 veicoli prodotti, mentre le consegne totali sono state di 20.332. Per il prossimo anno però si parla di numeri ancora superiori, anche perché il backlog di ordinazioni è ancora lungo, ma l’azienda dovrebbe essere già in grado di incrementare notevolmente la produzione e di conseguenza le consegne.

E prima di chiudere, vi ricordiamo che il pick-up EV dell’Illinois è diventato un riferimento in fatto di sicurezza nel crash test dell’IIHS, e a breve Rivian introdurrà un sistema dual motor per R1T e R1S.