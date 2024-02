Rivian raddoppia? Oltre alla nuova R2 dobbiamo aspettarci altro?

Recentemente, in casa Rivian, sono stati avvistati due prototipi misteriosi durante dei test in Alaska, a temperature glaciali di -30 gradi, indicando che qualcosa di nuovo potrebbe essere in cantiere, oltre al prossimo SUV Rivian R2.

Un'idea su cosa potrebbe bollire in pentola potrebbe darcela questa serie di immagini condivise da RivianTrackr su X (ex Twitter) che mostrano prototipi camuffati che sembrano essere camioncini R1T. E allora, se sono degli R1T perché nascondere? Ci sono diverse ipotesi che possiamo considerare. La più evidente è che Rivian potrebbe essere al lavoro su un restyling dell'R1T. Introdotto nel 2022, potrebbe essere in fase di sviluppo un aggiornamento per il 2025 o il 2026.

Con la crescente competizione nel segmento dei pick up elettrici con l'arrivo di modelli come Silverado EV e Sierra EV, e senza parla di Tesla Cybertruck, Rivian potrebbe voler aggiornare il design e l'hardware del suo pick-up per mantenere il passo. Inoltre, si dice che anche il marchio Fisker stia lavorando su un suv elettrico.

Esiste però anche la possibilità che Rivian stia testando una nuova trasmissione elettrica per l'R1T. Anche se questo non spiegherebbe il motivo di dover nascondere l'intera carrozzeria. L'R1T "di punta" già eroga una potenza incredibile di 835 cavalli grazie alla sua configurazione a quattro motori, ma questa opzione non è ancora disponibile con il pacchetto Max Pack. Quindi, l'ipotesi di un perfezionamento (anche estetico) all'R1 per questa versione potrebbe essere la psiegazione più sensata. Una terza possibilità è che Rivian stia utilizzando i prototipi R1T per nascondere un modello completamente nuovo, ma ciò sembrerebbe ridondante e poco originale.

Chissà cos'hanno in mente da quelle parti, fatto sta che la prossima Rivian R2 sarà estremamente importante per il marchio che, con questo modello, punta a consolidarsi sul mercato offrendo un'alternativa più economica e rivolta al mercato di massa, anche se il marchio americano ha già una strategia per abbassare il prezzo del fratello maggiore RT1. Sarà anche un importante test di natura industriale, per verificare se gli impianti reggeranno un maggior ritmo di produzione. Con i crossover compatti sempre più popolari, soprattutto nel settore dei veicoli elettrici, Rivian mira a un prezzo base intorno ai 40.000 dollari per il suo R2 (circa 37.000 euro al cambio attuale). Ne sapremo di più quando l'R2 verrà presentato il 7 marzo.