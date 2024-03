Rivian R3X, il designer: 'Mi sono ispirato alla Lancia Delta Integrale e all'Audi Quattro'

A vederla non si direbbe, eppure... Tra le novità più interessanti delle ultime settimane in campo automotive figura sicuramente un nuovo SUV elettrico proveniente dall'altra parte dell'oceano. Dimensioni compatte, anima green e soprattutto un design capace di riportare alla mente modelli iconici degli anni Ottanta: si tratta del Rivian R3X, ecco a chi si ispira...

In fin dei conti è difficile non rimanere colpiti da questo modello: è sicuramente "diverso" dal solito, da buona parte delle proposte a quattro ruote presenti sul mercato. Il SUV in questione, infatti, si contraddistingue per un aspetto super minimal (Olympian Motors, le auto elettriche minimaliste: non ci sono schermi ma solo un pulsante) composto da forme squadrate e da angoli pronunciati. A detta del suo stesso designer, l'ispirazione arriva direttamente dagli anni Ottanta; ma soprattutto da due auto ben precise, di cui una italiana...

A raccontare il processo di progettazione e realizzazione del Rivian R3 e della sua versione R3X (Rivian svela il SUV R2 e presenta a sorpresa anche l'R3 e l'R3X: arriveranno in Italia?), infatti, è stato Jeff Hammoud, capo del settore design di Rivian, durante un'intervista rilasciata alla testata a Road&Track. Il suo obiettivo era quello di riportare in auge una visione vintage dell'automotive, e allo stesso tempo realizzare qualcosa di innovativo. Il minimalismo ultimamente sembra essere diventato una nuova ossessione del settore elettrico, basti pensare alla Volvo EX30 e al suo abitacolo. Ecco, il progetto di Hammoud era di produrre una vettura minimal ma che riuscisse a scaldare i cuori degli appassionati delle youngtimers.

Hammoud ha così pescato nel mondo del rally dei mitici anni Ottanta. A Road&Track, infatti, ha dichiarato di essersi ispirato alla Lancia Delta Integrale e all'Audi Quattro per il disegno del nuovo SUV che ha attirato su di sé attenzioni da parte di mezzo mondo in soli pochi giorni.

