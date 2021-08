Il Rivian R1T può viaggiare con l'acqua all'altezza dei fari

Il Rivian R1T è uno dei veicoli elettrici più attesi in assoluto. Il pickup americano si sta facendo aspettare in modo particolare, poiché ormai la sua presentazione ufficiale e il reveal delle specifiche tecniche sono stati fatti da un pezzo.

Di tanto in tanto però il CEO del brand, RJ Scaringe, ci tiene ad aggiornare coloro i quali seguono il progetto attraverso immagini e brevi video condivisi sui social. In questo caso il dirigente ha pubblicato su Twitter una clip dell'R1T mentre si muove in una lunga vasca in cui l'acqua raggiunge quasi il metro d'altezza.

Il prototipo è riuscito ad oltrepassare l'insidioso ostacolo senza alcun tipo di problema. Il motore era perfettamente funzionante, e a quanto pare non c'è stata alcuna infiltrazione all'interno dell'abitacolo. Per un veicolo fuoristrada, che l'R1T promette senza alcun dubbio di essere, è molto importante riuscire a guadare un corso d'acqua di tale altezza, e grazie al video in calce possiamo dire che il pickup l'ha mantenuta.

Giusto per fare una precisazione, il primo prodotto di Rivian misura più di 1,8 metri in altezza, e con la spinta in fase di attraversamento sembra l'acqua si sia sollevata fino ad 1,15 metri circa. Oltre a questa feature, per l'R1T riportiamo un'autonomia per singola carica di 483 chilometri (in futuro arriverà una batteria più generosa) garantita da celle Samsung 2170, uno scatto da 0 a 96 km/h in appena 3,0 secondi e una ricarica rapida che può immettere più di 200 km di autonomia in 20 minuti alla colonnina. Infine, nota importante per un pickup, il veicolo è in grado di trainare oggetti con un massa di 5 tonnellate.



Per incrementare la produzione e tenere testa ad un imminente incremento della domanda, Rivian ha intenzione di tirar su un nuovo stabilimento sul suolo europeo: le trattative col Regno Unito sono già state avviate. Per gli automobilisti poco interessati ai pickup vogliamo invece segnalare un altro modello del marchio: il SUV R1S promette davvero bene, e le consegne potrebbero cominciare in pochi mesi.