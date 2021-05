Il Rivian R1T è pronto: ecco quando inizieranno le consegne

A brevissimo il Rivian R1T, assieme al Tesla Cybertuck e al GMC Hummer EV, andrà a comporre una interessante offerta per gli amanti dei veicoli elettrici e dei pickup. Negli ultimi mesi la casa automobilistica statunitense aveva avuto qualche problemino con le tempistiche, ma il suo primo modello è molto vicino.

Rivian ha infatti comunicato che le consegne ai primi clienti cominceranno dal prossimo luglio, quando gli acquirenti potranno finalmente mettere in garage il promettente R1T (eccolo in azione su terreni accidentati). La startup prevedeva una commercializzazione entro giugno tramite la variante Launch Edition, ma ha dovuto rimandare tutto a causa della scarsità globale di semiconduttori che sta provocando grande a numerosi settori industriali.

A ogni modo, quello di Rivian sarà il primo pickup a zero emissioni ad aggredire la strada, e subito dopo verrà seguito dal SUV R1S in Launch Edition che è invece atteso per agosto. Soltanto dopo il team si potrà concentrare sulle altre versioni.

Ad agosto avrà inizio anche il programma di test drive su prenotazione, attraverso il quale i cittadini di Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Detroit e Seattle potranno provare sia l'R1T che l'R1S prima di prendere una decisione definitiva. Più avanti altre città si aggiungeranno a quelle appena citate.

Per chi non dovesse ancora conoscere l'offerta della compagnia di Plymouth vogliamo proporre una interessante infografica: ecco le dimensioni reali del Rivian R1T.