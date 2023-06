Un Rivian R1T ha preso fuoco durante la ricarica in un'area di sosta californiana

Statisticamente i veicoli elettrici sono meno propensi a prendere fuoco rispetto ai veicoli a benzina, ma da quando le auto EV hanno iniziato ad espandersi a vista d’occhio sul mercato sono aumentati considerevolmente gli incendi, spesso spontanei, in cui rimanevano vittime, e adesso anche un Rivian R1T ha preso fuoco durante la ricarica.

Inizialmente, le notizie di questo tipo interessavano i modelli Tesla, ma ci sono stati roghi che hanno coinvolto anche Jaguar I-Pace e più di recente diverse Chevrolet Bolt EV (la fabbrica delle Chevy Bolt EV è stata costretta a chiudere a seguito di un omicidio), ma a quanto pare anche Rivian è entrata a far parte della cerchia di veicoli elettrici che per un qualche motivo hanno preso fuoco, con un esemplare del pick-up R1T in sosta in un’area di ricarica in California.

Le cause dell’incendio non sono ancora note e Rivian sta investigando sull’accaduto, ma in ogni caso è evidente che il rogo non ha interessato le batterie della vettura ma piuttosto l’area in cui si collega la presa di corrente per la ricarica, posta sulla parte anteriore sinistra del veicolo.

Le immagini dell’accaduto sono apparse prima su Reddit e successivamente sul portale Electrek, che ha colto l’occasione per contattare il costruttore e chiedere un commento sull’accaduto, e la risposta è stata la seguente: “Siamo a conoscenza dell'incidente e stiamo conducendo un'indagine completa. Nessuno è rimasto ferito e, al momento, non risulta che sia stata coinvolta la batteria ad alta tensione del veicolo”. Come anticipato, non si conoscono le cause dell’incidente, ma l’importante è che nessuno si sia fatto male.