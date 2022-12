Un Rivian R1T si ribalta in un campo: la denuncia di un proprietario

Un proprietario del Rivian R1T, pick-up elettrico realizzato dall'azienda statunitense, ha denunciato come lo stesso mezzo si ribalti troppo facilmente. Attraverso la pagina Facebook Rivian Automotive Fans ha pubblicato le foto dell'incidente accadutogli.

Come potete notare dalle immagini pubblicate anche su questa pagina, si vede il pick-up Rivian R1T completamente ribaltato, messo di “costa”, e con diverse ammaccature sulla carrozzeria. Stando a quanto fatto sapere dall'automobilista vittima del ribaltamento, l'episodio si sarebbe verificato su un terreno agricolo definito relativamente pianeggiante; inoltre l'incidente è accaduto mentre l'uomo non stava guidando in maniera particolarmente aggressiva.

Attraverso la pubblicazione degli scatti sul noto social di proprietà di Mark Zuckerberg l'obiettivo dello sfortunato proprietario del pick-up era mostrare, a suo modo di vedere, quanto il Rivian R1T, di recente protagonista di una prova in un lago, fosse facilmente a rischio ribaltamento. L'incidente è avvenuto poche settimane fa, in occasione del tradizionale Giorno del Ringraziamento, e l'automobilista si era messo alla guida del suo veicolo elettrico nella fattoria dei genitori.

Il mezzo si è ribaltato sul lato del guidatore e quindi sul tetto, per poi fermarsi sul lato del passeggero, come si può notare dagli scatti incriminati. Il pick-up sembra comunque aver retto bene l'urto, visto che se è vero che la carrozzeria appare visibilmente ammaccata in diversi punti, è altrettanto vero che non appaiono danni gravi da comprometterne il suo uso. Lo stesso automobilista non ha riportato alcun ferimento serio grazie all'apertura degli airbag che hanno svolto alla perfezione il loro compito di proteggere guidatore e passeggeri.

Il proprietario dell'R1T ha contattato in seguito la Rivian, e la casa automobilistica ha inviato sul posto due ingegneri per cercare di capire quanto accaduto e soprattutto le cause di questo “facile” ribaltamento. In seguito all'episodio, il proprietario ha deciso di mettere all'asta il suo mezzo. La notizia sorprende alla luce soprattutto del fatto che il Rivian R1T ha ottenuto ottimi risultati nel crash test.