Il Rivian R1T è stato messo alla prova: ecco il suo eccellente range EPA

Alla fine dello scorso anno Rivian ha finalmente presentato il suo pickup completamente elettrico: l'R1T. Il veicolo adesso è praticamente pronto dopo un tempo di sviluppo particolarmente lungo. Il produttore di auto statunitense sta quindi per avviare la distribuzione del suo primo modello, e pare che prometta molto bene.

In base al recentissimo test della Environmental Protection Agency, meglio conosciuta con l'acronimo EPA, il Rivian R1T ha infatti ottenuto una stima sull'autonomia per singola carica pari a 505 chilometri. La versione SUV R1S ha addirittura fatto meglio poiché ha registrato un range di 508 chilometri. Entrambi i modelli condividono il medesimo pacco batteria da 135 kWh che Rivian definisce come "Large Pack", e in effetti è davvero una unità con una capacità massima fuori dal comune. Per questo motivo l'efficienza non è al top tra i modelli completamente elettrici: sia l'R1S che l'R1T consumano circa 48 kWh ogni 100 miglia percorse.



Ovviamente bisogna prendere in considerazione il fatto che stiamo parlando di veicoli enormi e particolarmente pesanti, quindi è facile per una Tesla Model 3, per una Volkswagen ID.3 (che è anche molto meno potente) o per una Polestar 2 essere più efficiente. In ogni caso non c'è bisogno di sottolineare che l'autonomia nel mondo reale potrebbe discostarsi leggermente dai numeri rilasciati dalla EPA: in genere risultano essere generosi in percorrenze autostradali e severi sul range cittadino.



Cercando dati circa i concorrenti diretti del Rivian R1T ci imbattiamo quasi in un vuoto statistico, dato che in commercio non ci sono ancora pickup a zero emissioni. Nel frattempo però si avvicina al debutto il Ford F-150 Lightning, che mira proprio a sfiorare i 500 chilometri per singola carica. Probabilmente non riuscirà a mettersi alla pari col prodotto Rivian, per cui dovremo attendere la commercializzazione del Tesla Cybertruck (è appena stato rinviato) per ottenere un range superiore: nella configurazione col pacco batteria più capace andrebbe a toccare gli 800 chilometri tra una colonnina e l'altra.



A proposito di R1T vogliamo avviarci a chiudere mostrandovi un interessante test a cui è stato sottoposto alcuni giorni fa: eccolo mentre attraversa un profondo canale pieno d'acqua.