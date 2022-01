Il Rivian R1T è un fulmine: annienta il Ram TRX e la Tesla Model Y Performance

Dopo aver assistito alle recensioni estremamente positive, sul Rivian R1T non ci sono più segreti, ma non era ancora capitato che qualcuno mettesse il pickup EV a confronto con altri veicoli in una drag race. Il canale YouTube, The Fast Lane Truck, ha trovato le sfidanti giuste per metterlo alla prova.

Lo scontro principale infatti vede da una parte il Rivian e dall’altra il Dodge Ram TRX, il pickup più veloce del mercato, anche se da oggi bisognerebbe precisare “tra quelli a motore termico”. Il “T-Rex”, come lo chiamano gli appassionati, monta un V8 HEMI da 6.2 litri di cilindrata, capace di 702 CV e 881 Nm di coppia, che gli permettono di raggiungere i 100 km/h in appena 4,4 secondi.

I quattro motori elettrici montati a bordo del Rivian R1T fanno faville nell’offroad più tecnico, ma a quando pare se la cavano alla grande anche delle drag race. La potenza totale ammonta a 800 CV, con una coppia massima di 900 Nm, e questi numeri permettono un’accelerazione dichiarata di 3 secondi sullo scatto da 0 a 100 km/h.

Sulla carta le differenze non sono enormi, anche perché non bisogna dimenticare che il Rivian paga pegno in termini di peso, con più di 300 kg in eccesso rispetto al Ram. Ci teniamo a precisare che le condizioni dell’asfalto non erano ottimali come su una drag strip, e per questo i tester non hanno raggiunto i numeri dichiarati dalla casa.

Detto questo, il Rivian ha letteralmente piegato al suo potere il T-Rex con una superiorità disarmante. Tra l’altro, il giorno della prova era presente anche una Tesla Model Y Performance nei paraggi, per questo i nostri protagonisti hanno deciso di alzare la posta in gioco con una sfidante più ostica da fronteggiare, anche se va detto che montava pneumatici invernali.

Ebbene, anche la Model Y più pepata non è riuscita a tenere a bada il pickup di Plymouth, anche se la sfida è stata ben più combattuta rispetto alla precedente, con il Rivian che è finito anche fuoristrada una volta tagliato il traguardo. Ora basta parlare però, premete play e guardate con i vostri occhi.