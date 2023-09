La Rivian R1T firmata Apocalypse è assolutamente fuori di testa

Marques Browlee ha parlato di Rivian R1T come il miglior Suv in circolazione, Apocalypse Manufacturing ha voluto spingersi oltre con questo progetto: il suo primo esperimento di creare un veicolo elettrico fuoristrada potenziato al massimo.

Lo specialista dei pick-up 6×6 ha dato nomi curiosi alle sue creazioni, come Hellfire (Jeep Gladiator), Warlord (Ram 1500 TRX) e Dark Horse (Ford Bronco); qualunque sia il nome, sono state tutte realizzazioni incredibili. Per l’R1T, l’impresa con sede in Florida ha scelto il nome Aftershock.

L’aspetto virile di questo veicolo è evidenziato dagli enormi pneumatici da fuoristrada da 38 pollici e dall’altezza da terra aumentata. Per ospitare il sistema di sospensione più grande e migliorato, i motori elettrici e il telaio supplementare sono stati spostati dalla carrozzeria. Il team ha anche installato una piastra di protezione che va dalla parte anteriore a quella posteriore.

Questo autentico mostro della strada è alimentato da un sistema a 4 motori elettrici con trazione integrale, con una potenza di 835 CV e una coppia di 1200 nm. Tutta questa potenza ha un mpatto però: il kit widebody e i grandi pneumatici da fuoristrada riducono drasticamente i suoi 520 km di autonomia.

Per dimostrare le sue capacità, l’Aftershock sfiderà un Ram 1500 TRX, che ha un motore a benzina V8 da 6,2 litri con 702 CV e 880 nm di coppia. L’R1T ha battuto il suo rivale in tutte e tre le gare di accelerazione (anche se molto brevi).



Ricordiamo che anche Rivian entrerà nel mondo supercharge di Tesla, il nuovo standard di ricarica sta spopolando anche su marchi di minori dimensioni.