Rivian R1T entra nel lago per scaricare la barca: prova di forza e di coraggio

Le recensioni sul Rivian R1T sono state un successo, e chiunque l’abbia provato è rimasto piacevolmente colpito da quello che offre, non solo in termini prestazionali ma anche d’esperienza d’uso, e ora è comparso in rete un video che mette in mostra ancora una volta la sua possanza durante lo scarico di una barca dalla spiaggia di un lago.

Il Rivian ha già dato prova di non temere alcun tipo di sfida, affrontando anche il severissimo test dell’Hell’s Gate nei canyon dello Utah, un passaggio tra i più tecnici e selettivi per il mondo del fuoristrada, ma il video di quest’oggi è una prova diversa dal solito ma altrettanto dura.

Il proprietario del Rivian R1T bianco che vedete in video ha deciso di portare in acqua la sua imbarcazione completamente in autonomia, saltando le code nei vari porticcioli che permettevano la messa in acqua delle barche. Quindi si è recato in spiaggia, ed è letteralmente entrato all’interno del Bear Leak, in Idaho, fino a che l’acqua non fosse abbastanza profonda per permettere alla barca di staccarsi dal carrello che l’aveva trasportata fino a quel momento.

Bisogna precisare che durante l’immersione, il Rivian non è mai arrivato al suo limite di immersione poco superiore al metro, oltre il quale il pick-up inizierebbe a galleggiare, ma l’acqua è comunque salita oltre le ruote da 20 pollici con cui era equipaggiato, ma ciò nonostante il veicolo ha svolto la sua mansione senza particolari problemi e soprattutto senza imbarcare acqua, come ha poi affermato il suo proprietario.

Inoltre ha aggiunto che non è la prima volta che effettua questo tipo di manovra, e con l’esperienza ha capito che, in questa circostanza, è sconsigliato utilizzare la modalità dedicata al traino, mentre risulta molto più efficace la modalità specifica per l’offroad con sabbia profonda (il Rivian R1T dispone di 8 diverse modalità di guida).