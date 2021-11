Il Rivian R1T è in consegna: tre esemplari avvistati in autostrada

Il Rivian R1T è stato presentato un paio di anni fa come un pickup compatto che avrebbe sconvolto il segmento attraverso non soltanto la sua alimentazione alternativa, ma anche per via di doti in fuoristrada da campione indiscusso.

Di recente, dopo un lungo periodo di sviluppo, la casa automobilistica americana ha avviato la produzione del modello (Rivian si è anche quotata in borsa). Per ora l'obbiettivo è stato fissato ad appena 1.000 unità per la fine del 2021, ma in seguito i volumi verranno ampiamente incrementati.

A ogni modo il video visibile in alto e pubblicato su YouTube dal canale Volty - The EV Channel riporta quanto segue:"Guidando sulla Freeway 101 abbiamo avvistato un veicolo per le consegne mentre trasportava tre Rivian R1T da portare a Los Angeles."



Da parte nostra ci aspettiamo che questo processo nel breve periodo abbracci tutto il Paese, ma è difficile che verrà coperto in maniera capillare nei prossimi mesi. Ora come ora non conosciamo tutti i motivi che stanno dietro ad una produzione tanto ridotta, ma di sicuro la compagnia spera di cambiare rotta quanto prima (anche se chi ordina R1T adesso dovrà aspettare 2 anni).



Per chi non dovesse conoscere le specifiche tecniche dell'R1T possiamo dire che il range in ciclo EPA della versione attuale è stimato sui 505 chilometri per singola carica, che il suo scatto da 0 a 100 km/h è appena superiore ai 3 secondi netti e in corrente diretta può integrare 220 chilometri di range in 20 minuti. Da buon pickup la capacità di traino ammonta a 4.990 chilogrammi, e il veicolo è persino in grado di guadare corsi d'acqua profondi quasi un metro.