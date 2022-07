Il RIvian R1T conferma le aspettative? I pro e conto del pick-up elettrico dopo 2500 km

Il pick-up elettrico nato dalla startup Rivian è fatto innamorare chi l’ha provato, perché funziona bene e ha un sacco di chicche che lo rendono a suo modo speciale, ed è uscito sul mercato, a differenza del tanto chiacchierato Cybertruck. Ma dopo l’euforia dei primi giorni il Rivian R1T mantiene il suo fascino?

Il proprietario dell’R1T del canale YouTube HaulYT si è fatto una domanda simile, e ha quindi deciso di mettere nero su bianco i pro e i contro del pick-up dopo i primi 2500 km percorsi in sua compagnia. Partendo dai lati positivi non potevano certe mancare le prestazioni e le 8 diverse modalità di guida che permettono di cambiare l’anima del Rivian.

Tra i pro troviamo poi la qualità costruttiva da riferimento a differenza di competitor più noti (Tesla è finita in tribunale per aver occultato una crepa strutturale con della vernice), e l’incredibile quantità di vani dove riporre gli oggetti più disparati. I costi di gestione sono poi bassissimi, e il customer service si è rivelato amichevole e preciso.

Parlando di lati negativi invece, bisogna specificare che si tratta di piccolezze e non veri e propri difetti, ma ecco quanto riportato dal proprietario del Rivian. Prima di tutto i consumi, che sono maggiori rispetto a quanto dichiarato, ma non è certo una novità. Inoltre manca la possibilità di bloccare lo schermo principale così da pulirlo senza premere tasti. A proposito di display e touch, non piace il controllo tattile per la regolazione dell’inclinazione delle bocchette, così come è da rivedere l’ampiezza dell’area di rilevazione della chiave, che può aprire automaticamente l’auto: 13 metri sono troppi, e può succedere di essere all’interno di un bar o ristorante con l’auto in grado comunque di aprirsi.

Ciò nonostante, Haul è incredibilmente soddisfatto del suo acquisto e non rimpiange in nessun modo i 70.000 dollari e i due anni di attesa che sono serviti a metterselo in garage e, ad oggi, sarebbe pronto a rifare l’acquisto.