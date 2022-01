Il Rivian R1T si candida come anti Tesla Cybertruck: first look del pick-up elettrico

La notte del 22 novembre 2019 Elon Musk ha presentato al mondo il suo nuovo Tesla Cybertruck, un pick-up elettrico che promette di cambiare nel profondo il mercato automotive americano. La vettura però deve guardarsi le spalle da un concorrente eccellente: il Rivian R1T.

Sparito di recente dai radar, il Tesla Cybertruck potrebbe non arrivare sul mercato così presto, con Elon Musk che sperava addirittura di consegnarlo ai clienti a fine 2021. Anche a causa di questo, il nuovo Rivian R1T potrebbe conquistare un sacco di terreno: il pick-up concorrente è già realtà ed è finito fra le mani dello youtuber Kevin The Tech Ninja. Pur non essendo un recensore di automobili tout court, Kevin ha raccontato sul suo canale diverse BEV, pensiamo alla Ford Mustang Mach-E, alla Chevrolet Bolt EV e al GMC Hummer EV.

È un grande appassionato di tecnologia e con le auto di nuova generazione c'è effettivamente parecchio di cui parlare su questo fronte. Per il suo ultimo video è riuscito a passare con il Cybertruck-Killer cinque ore e le sue prime impressioni sono state decisamente positive. Sembra che il Rivian R1T permetta di fare cose che Tesla non offre, e in ottica di battaglia con il Cybertruck non è un dettaglio da sottovalutare. Kevin ha adorato il baule frontale dell'auto e la capacità di carico che può sopportare. Sembra inoltre che il Rivian R1T sia anche un fulmine in fase di accelerazione.

Della dinamica di guida ha parlato poco in questo filmato, presto però ne arriverà un altro con le "impressioni definitive". Certo nel finale lo youtuber dice che Rivian non si può ancora definire la nuova Tesla, il gap però è sempre più stretto e impercettibile, e lo stesso vale per Lucid. Dobbiamo fidarci delle parole di Kevin The Tech Ninja, del resto ha posseduto per oltre quattro anni una Model 3, ha poi provato la Model X e infine è passato a una Model Y, dunque il mondo Tesla lo conosce più che bene.