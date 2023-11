Un Rivian R1S ha sfidato una Lamborghini Urus in una drag race: ecco come è finita

Il Rivian R1S, parrente dirette dell'R1T, con il suo peso notevole di circa 3.175 chilogrammi, è un veicolo utility basato su un camion con una batteria molto grande e quattro unità motrici. Questo peso influisce sulla sua velocità massima, che è limitata elettronicamente a circa 179 km/h. Ecco come va in un drag race con una Lamborghini Urus.

Nella corsa al mezzo miglio l'R1S mostra la sua accelerazione, anche se viene superato dalla Lamborghini Urus, che raggiunge i 305 km/h. La Urus è spinta da un V8 biturbo con cambio automatico ZF. Sebbene anche Lamborghini , presto, accantonerà il suo storico motore V10 in favore di una gamma completamente elettrica, manterrà comunque in produzione i suoi modelli con motore a combustione ancora per un po' di tempo.

Nel frattempo, Rivian sta affrontando la sfida di aumentare la produzione dei suoi veicoli il più rapidamente possibile, mentre cerca di mantenere l'efficienza operativa. Recentemente vi abbiamo riportato un dato molto significativo, ovvero che Rivian perderebbe ben 31.000 euro per ogni veicolo venduto. La necessità, dunque, di efficientare al più presto la produzione è un elemento chiave per il futuro della compagnia. Lucid Motors (altro grande competitor del segmento) sta lottando con problemi di consegna e bassi numeri di produzione, con azioni in calo del 20% da inizio anno fino a ottobre 2023.

Lucid presenterà a breve il suo SUV Gravity, che si prevede sfiderà sia Rivian che Tesla. Tuttavia, la produzione del SUV inizierà alla fine del 2024, il che renderà il processo piuttosto lento nel confronto con la rapida crescita dell'industria dei veicoli elettrici.