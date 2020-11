Il Rivian R1S si prepara ad aggredire il mercato: prezzi e specifiche

A brevissima distanza dalla ufficializzazione del Rivian R1T e dalla divulgazione di alcune caratteristiche del pickup completamente elettrico, la casa automobilistica statunitense ha rivelato molti dettagli anche per quanto concerne il fratello coperto, l'R1S.

Si tratta di un veicolo con carrozzeria in stile SUV, e si differenzia dall'R1T semplicemente per le sue linee più squadrate, per il vano di carico posteriore coperto e per un passo leggermente più corto, il quale lo rende più capace nella guida fuoristrada.

Tutti coloro i quali erano interessati all'acquisto del grosso mezzo elettrico stavano col fiato sospeso in attesa di conoscerne il prezzo, che è presto detto: l'R1S avrà un prezzo di partenza di 70.000 dollari nell'allestimento con "Explore Package", e siamo quindi curiosi di avere delucidazioni su disponibilità e costi circa il mercato europeo.

Questa versione porta in dote un sistema audio surround standard, finiture dei pannelli in nero opaco, volante avvolto in similpelle sostenibile, sedili riscaldati e rivestimento del tetto in tessuto. Passando alla variante da 77.500 dollari, e cioè al modello Adventure, si ottiene anche uno scudo protettivo rinforzato per il fondo (molto utile in fuoristrada), un sistema di traino anteriore a doppio gancio e un compressore ad aria integrato. Non mancherà poi un sistema audio migliorato, similpelle perforata a ricoprire i sedili e un riscaldamento per questi ultimi che raggiunge anche quelli posteriori. Infine troviamo anche degli accenti in giallo sparsi per l'abitacolo e un rivestimento per il tetto in microfibra riciclata al 100 percento.

In ultimo i clienti potranno optare anche per la variante Launch Edition. Anch'essa parte da 77.500 dollari e aggiunge ulteriori feature all'allestimento Adventure. Innanzitutto le patch Launch Edition a decorare varie zone della macchina, successivamente la verniciatura esterna in Launch Green, poi la possibilità di scegliere i cerchi da 20 pollici All-Terrain o quelli Sport da 22 pollici, e infine la presenza di finiture in legno di frassino a grana naturale. Un'altra qualità da menzionare assolutamente riguarda l'optional del layout a sette sedili.

Per quanto concerne le informazioni relative a powertrain e autonomia siamo sugli stessi identici numeri del pickup R1T e le prime consegne dell'R1S in Launch Edition avverranno a partire dall'agosto 2021, ma per avviarci a concludere restando in tema di fuoristrada vogliamo rimandarvi a un veicolo che ha forse persino esagerato in tal senso: il Rezvani Hercules 6x6 è un gigantesco veicolo antiproiettile da 1.300 cavalli.