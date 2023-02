Un Rivian R1S da 92k umilia una Lamborghini Urus da 229k: il video della drag race

La Rivian, casa automobilistica specializzata nella produzione di auto elettriche, si conferma una vettura a dir poco interessante. Vi basterà vedere la drag race, la gara di accelerazione, fra la R1S, la Lamborghini Urus e la Ford Shelby F-150 Super Snake per capirlo.

Rivian ha annunciato che correrà alla Pikes Peak del 2023 una notizia che conferma l'anima sportiva del SUV americano, così come dimostrato dal filmato che trovate su questa pagina. Ai nastri di partenza si sono presentati tre Sport Utility Vehicle davvero sopra le righe, a cominciare appunto dal Rivian R1S, vettura dotata di ben quattro motori elettrici, in grado di sviluppare una potenza di 845 cavalli e dal costo di 92mila dollari. La Shelby Super Snake F-150 è dotata invece di un V8 sovralimentato da 5.0 litri che produce 775 cavalli con un prezzo da 114mila dollari, e infine la Lamborghini Urus da 650 cavalli con un prezzo da ben 229mila dollari.

A testare i tre bolidi sono stati i due piloti e addetti ai lavori James e Thomas di Throttle House, che hanno deciso di recarsi a Willow Springs per appunto vedere quale delle tre vetture fosse la più veloce in una gara di accelerazione. Dopo la partenza la Lamborghini Urus guidata da James ha ottenuto un leggero vantaggio grazie al launch control, mentre Carson sulla F-150 è rimasto un po' indietro. Nel giro di pochi istanti si è quindi capito che la vera sfida sarebbe stata fra l'Urus e la R1S ed in effetti così è stato: i due SUV sono infatti stati testa a testa fino alla fine, terminando la drag race praticamente appaiati.

Nessuno dei due piloti è stato in grado di capire chi avesse primeggiato sull'altro ed è stato quindi necessario un fermo immagine per comprendere quale fosse stato il vincitore, leggasi l'R1S. Nel secondo tentativo, alla partenza è stato di fatto una fotocopia di quanto accaduto nella prima gara, con lo Shelby “fermo al palo”, bruciato dalla fuoriserie di Sant'Agata Bolognese e della connazionale. Ovviamente l'F-150 non è un'auto fatta per le drag race, essendo più alta delle due concorrenti, con gomme da fuoristrada e un motore più piccolo.

Ma nella seconda drag race, a differenza della prima, la Rivian non ha avuto rivali, bruciando l'Urus e chiudendo con un forte vantaggio nonostante il pilota avesse toccato la velocità massima bloccata dal limitatore. Esteticamente la R1S non sarà il massimo del design rispetto alla Urus, ma prendendo in considerazione la potenza e il prezzo, è chiaro come il rapporto qualità-costi penda fortemente in favore dell'americana. Tra l'altro il SUV a stelle e strisce non è solo veloce e dalla ripresa fulminante ma è anche molto potente, così come dimostrato dal video in cui si vede il Rivian R1T scaricare una barca in un lago: una vera e propria prova di coraggio.