Rivian (quasi) come Ford: per ogni auto elettrica prodotta perde 31mila euro

Dopo Ford che ha comunicato di perdere 54mila euro ogni auto elettrica prodotta, c'è un altro produttore americano di EV che non sta facendo grande fortuna nel settore, ed è Rivian.

L'azienda a stelle e strisce non è ovviamente un colosso come l'ovale blu, ma in ogni caso negli ultimi anni si è distinta per i suoi SUV elettrici, leggasi l'R1T e l'R1S, apprezzati sia dagli addetti ai lavori quanto dagli automobilisti.

Nonostante le ottime macchine prodotte, secondo quanto sottolineato dal Wall Street Journal produrre un EV è un vero e proprio salasso per l'azienda fondata nel 2009. Stanto al WSJ, nel dettaglio, la perdita sarebbe di circa 33mila dollari, pari a 31mila euro, per ogni auto prodotta, e la falla la si deve in particolare, sempre in base a quanto scrive il quotidiano finanziario americano, ad un funzionamento non ottimale dello stabilimento sito in quel di Normal, in Illinois, che al momento starebbe lavorando a solo un terzo della sua piena capacità, risultando quindi tutt'altro che efficiente e facendo perdere un sacco di soldi all'azienda.

Rivian avrebbe inoltre stipulato degli accordi con i fornitori alquanto onerosi, e ciò starebbe facendo lievitare ulteriormente il costo finale di ogni vettura. Per ovviare a questo problema l'amministratore delegato RJ Scaringe, che di recente aveva esclamato: “Comprare una termica è come una stalla per cavalli”, ha chiesto ai suoi dirigenti di tagliare 40mila dollari di costi da ogni veicolo, cosa che però non sarà semplice da mettere in pratica.

Rivian negli ultimi anni ha ottenuto grandi consensi, come confermato dalla commessa di 100mila furgoni elettrici per Amazon, che dovrebbero essere ultimati entro il 2030, ma è logico pensare che se la situazione economica dell'azienda dovesse rimanere quell'attuale, se non addirittura peggiorare, a quel punto il futuro apparirebbe tutt'altro che luminoso.

Per cercare di ovviare al problema Rivian potrebbe essere costretta ad aumentare i prezzi delle proprie auto: ma tenendo conto che Tesla continua ad abbassarli, come la prenderanno i clienti?