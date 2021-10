Rivian ha perso 1 miliardo di dollari nel primo semestre 2021

Dopo qualche rinvio e tante promesse che probabilmente verranno mantenute è finalmente pronto il Rivian R1T. Il pick-up elettrico sembra aver convinto le testate di tutto il mondo, entusiaste della sua qualità costruttiva e delle sue doti fuoristrada.

L'entusiasmo suscitato dal prodotto ha nascosto grossi problemi finanziari, venuti alla luce quando la società ha presentato la propria offerta pubblica ufficiale (IPO) alla Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti d'America. Approdare in borsa significa essere totalmente trasparenti con gli investitori.

Il documento rivela che Rivian ha perso 994 milioni di dollari durante il primo semestre del 2021. Per fare un paragone, nello stesso periodo del 2020 il deficit è stato di 377 milioni di dollari. Ad ogni modo, al 30 giugno 2021, la società disponeva di 3,7 miliardi di dollari per finanziare le sue operazioni.

Sappiamo inoltre che 48.390 clienti hanno depositato almeno 1.000 dollari sui due modelli elettrici Rivian: il pick-up R1T e il SUV R1S. La start-up americana è nota anche per la collaborazione con Amazon: entro il 2030 si è impegnata a consegnare al colosso dell'e-commerce 100.000 furgoncini elettrici, di cui 10.000 attesi entro la fine del 2021. Amazon ha inoltre acquisito i diritti esclusivi sull'uso del van per quattro anni, con diritto di prelazione per i successivi due.

Il CEO Robert RJ Scaringe per l'occasione ha scritto una lettera ai potenziali investitori: “Rivian esiste per creare prodotti e servizi che aiutino il nostro pianeta a passare a energie e trasporti ad emissioni zero [...] Spero che ti unirai a noi nel nostro viaggio per aiutare a forgiare il futuro dei trasporti”.