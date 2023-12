Rivian, la mossa per tagliare i prezzi delle sue auto elettriche: batteria più economica

Claire McDonough, Chief Financial Officer di Rivian, ha annunciato che l'azienda introdurrà un nuovo pacco batteria sui modelli R1S e R1T nel corso dell'anno prossimo. In un'intervista con Dan Levy di Barclays, McDonough ha dichiarato che questa nuova batteria sarà fondamentale per abbassare i costi e dunque i prezzi.

Questo nuovo pacco batteria renderà la produzione più efficiente eliminando migliaia di dollari di costi, riducendo la massa aggiuntiva e semplificando il processo di assemblaggio. La CFO ha indicato che la batteria Standard, programmata per il prossimo anno, contribuirà a rendere i veicoli R1 più accessibili, con un prezzo di vendita iniziale stimato intorno ai 70.000 dollari (ecco una sfida Drag Race tra un Rivian RT1 e una Lamborghini Urus)

Questa dichiarazione ha alimentato speculazioni riguardo alla possibilità di vedere un Rivian R1S o R1T offerto a un prezzo più competitivo, specialmente considerando il credito d'imposta federale negli Stati Uniti di 7.500 dollari per l'acquisto di un'auto elettrica.

McDonough ha anche anticipato che le linee di produzione di Rivian subiranno una pausa nel secondo trimestre del 2024 per prepararsi all'introduzione dei nuovi pacchi batteria e configurazioni, includendo tre pacchi batteria, due diverse unità di trasmissione e una nuova architettura di rete.

Dettagli più precisi sulla gamma di batterie di Rivian dovrebbero emergere nei primi mesi del prossimo anno. Inoltre Rivian ha annunciato qualche mese fa che sulle prossime auto adotterò lo standard NACS di Tesla.