Rivian al lavoro su un nuovo modello: potrebbe essere una E-Bike

Rivian ha annunciato che sarà al via della prossima Pikes Peak, ma c’è altro che bolle in pentola per l’azienda di Irvine. Fin dagli albori, Rivian ha affiancato il suo nome al mondo dell’outdoor, della vita all’aria aperta facilitata dai suoi veicoli elettrici capaci e ricchi di dotazione, e presto potrebbe arrivare anche un nuovo mezzo.

Parliamo di una “electric bike”, stando a quanto riportato dal CEO RJ Scaringe ai microfoni di Bloomberg, anche se non è stato specificato che con quell’affermazione si intendesse una moto o una bicicletta. Per un’azienda giovane come Rivian viene difficile pensare ad una moto, perché il costo di sviluppo e di produzione di un mezzo del genere al momento sarebbe proibitivo, dunque è molto probabile che il CEO si riferisse ad una E-Bike griffata Rivian.

Scaringe ha poi aggiunto che un piccolo gruppo di ingegneri sta lavorando attivamente sul progetto, e inoltre non è un segreto che il CEO del brand californiano abbia un debole per il segmento delle E-Bike.

A questo punto resta da capire di che tipo di bicicletta possa trattarsi: l’ipotesi più plausibile è quella di una E-Mtb, che ben si lega con la visione outdoor del marchio, ma non è da scartare un modello standard, magari ripiegabile, da aggiungere alla dotazione di bordo opzionale di R1T e R1S (al momento Rivian ha interrotto gli ordini della cucina da campo Camp Kitchen).