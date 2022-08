Rivian introduce la Camp Mode per il suo pick-up elettrico: si livella da solo!

Il Rivian R1T ha a disposizione ben 8 modalità di guida, per destreggiarsi in ogni tipo di situazione, ma con l’ultimo software update si aggiunge una nona modalità espressamente dedicata a chi piace campeggiare e vivere le avventure all’aria aperta. Si chiama Camp Mode e adotta tutta una serie di accorgimenti per migliorare la vita a bordo.

E in un simpatico video esplicativo postato dalla stessa Rivian sul social dell’uccellino blu, possiamo vedere in cosa consiste questa nuova modalità. Il pick-up aggiunge in particolare una funzione di livellamento automatico e una gestione dei consumi della batteria specifica per le soste in campeggio.

La funzione Camp Leveling impiega dai 20 secondi a qualche minuto per “mettere in bolla” il pick-up, a seconda di quanto sia sconnesso il terreno su cui ci si è fermati, ma in questa maniera il veicolo rimane piatto per favorire il riposo notturno ed evitare il rovesciamento di alcune pietanze durante la preparazione dei pasti.

Questa modalità introduce poi la funzione Stay On che mantiene il veicolo “sveglio” così da poter utilizzare l’aria condizionata, la musica e dare energia ad eventuali accessori esterni, ma allo stesso tempo si possono chiudere gli schermi e disattivare le porte di ricarica dopo un certo lasso di tempo, così che non consumino oltre il necessario, ad esempio di notte.

Infine si ha il pieno controllo dell’illuminazione, potenzdo spegnere ogni fonte luminosa così da non dare fastidio ad eventuali vicini di campeggio, oppure si possono accendere individualmente le luci ambientali poste sotto agli specchietti retrovisori. E quando arriva il momento di lasciare l'accampamento, ricordiamo che il Rivian è in grado di girarsi su se stesso come un tank grazie ai quattro motori elettrici.