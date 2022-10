Rivian cresce nel Q3 2022: produzione aumenta del 67%, nuovo record aziendale

Già sappiamo che Tesla ha registrato il trimestre migliore di sempre, ma non è l’unico marchio produttore di veicoli elettrici ad averlo fatto: nelle ultime ore è giunta conferma che Rivian ha aumentato la produzione del 67% nel Q3 2022 ponendosi nella giusta strada per raggiungere il traguardo prefissato a inizio anno.

Come ripreso da CarScoops, le previsioni iniziali di 25.000 veicoli prodotti nel 2022 potrebbero essere raggiunte con successo grazie alla crescita del terzo trimestre. Tra il Q2 e il Q3 si parla di un salto del 67% o, in termini pratici, si tratta di 7.363 veicoli prodotti e 6.584 consegnati agli acquirenti. I dati YTD (Year to Date, fino a oggi) mostrano invece un totale di 14.317 veicoli prodotti e 12.278 spediti. Per raggiungere il traguardo prefissato ne mancano dunque 10.683, da produrre tutti durante il quarto trimestre del 2022.

Al contempo, le azioni di Rivian hanno registrato un aumento del 12% grazie al record di vendite e spedizioni di questo trimestre. Ricordiamo, a questo punto, che Rivian a oggi produce il pick-up R1T, il SUV R1S e l’Amazon Delivery Van, complice il supporto da parte di Amazon e Ford. Sarà interessante scoprire se la casa automobilistica riuscirà a raggiungere la tanto desiderata quota di 25mila veicoli entro fine anno.

Tornando invece su Tesla, proprio ieri la casa di Elon Musk ha festeggiato la presenza di oltre 10.000 Supercharger in tutta Europa.