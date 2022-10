Rivian costretta al richiamo di tutti i suoi veicoli per colpa di un dado

Da quando hanno fatto il loro debutto sul mercato, i veicoli Rivian hanno ricevuto molti complimenti per l’esperienza che offrono, in termini di guida e di dotazione, ma come dice il detto, non tutte le ciambelle riescono con il buco, e infatti Rivian è costretta a richiamare tutti i suoi veicoli per colpa del serraggio di un dado.

Per essere precisi, la casa ci tiene a precisare che soltanto l’1% dei veicoli presenterebbe il problema, ma data la difficoltà nell’individuare gli esemplari specifici, Rivian ha preferito richiamare tutte le unità di R1T, R1S ed EDV, così da scongiurare ogni tipo di problema.

"Per cautela, abbiamo deciso di emettere un richiamo volontario e abbiamo sviluppato la capacità di affrontare ogni veicolo colpito nei prossimi 30 giorni. Per la stragrande maggioranza di voi, il processo richiederà alcuni minuti, semplicemente richiedendo che il dispositivo di fissaggio in questione sia serrato a una tolleranza di coppia più elevata."

Il motivo del richiamo è dunque il dado che tiene assieme il braccio di controllo superiore e lo snodo dello sterzo che a quanto pare non è stato serrato con il giusto valore. A lungo andare questo potrebbe allentarsi, e nel peggiore dei casi portare all’incapacità di controllo del veicolo da parte del conducente.

E anche in questa situazione scomoda bisogna fare comunque i complimenti all’assistenza del marchio Rivian, che ha già provveduto al controllo di molte unità, e stando alle testimonianze dei clienti sembra che il processo di prenotazione ed effettivo controllo del mezzo avvenga in maniera piuttosto veloce.

