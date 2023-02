Rivian correrà alla Pikes Peak Internation Hill Climb 2023 con il pick-up R1T

Il 2023 è iniziato, e con esso sono cominciati i primi campionati motoristici come WRC o l’IMSA GT con la 24 ore di Daytona che ha visto il debutto delle nuove vetture LMDh. Ebbene, nel 2023 si terrà anche la 101esima edizione della Pikes Peak, e tra gli iscritti di quest’anno c’è anche Rivian con il pick-up R1T.

Il pick-up californiano è iscritto alla categoria esibizione e verrà guidato da Gardner Nichols, Senior Performance Test Engineer di Rivian, vista la sua esperienza passata in diverse competizioni, tra i quali figura anche la “corsa verso le nuvole”, la Pikes Peak appunto.

Quindi il 25 giugno 2023 il Rivian R1T si arrampicherà di gran carriera su per i 12,42 chilometri del tracciato, 156 curve che portano fino al traguardo, posto a 4.467 metri sopra al livello del mare, un’altitudine che solitamente mette in ginocchio i motori a combustione interna, ma che invece non crea timori ai veicoli elettrici, ne tantomeno ad un mezzo come l’R1T, che potrà scatenare i suoi 830 CV nonostante non sia nato per correre.

E ovviamente sarà in buona compagnia, con altre vetture elettriche attese sulla linea di partenza: ci sarà anche Randy Pobst con la Tesla Model S Plaid, Takashi Oi con una Nissan Leaf vitaminizzata e poi vedremo Unplugged Performance che si presenta alla Pikes Peak con la Tesla Model 3 più cattiva di sempre.