Rivian: 'Comprare un'auto termica ora? Come farsi una stalla per cavalli nel 1910'

Non usa troppi giri di parole RJ Scaringe, fondatore nonché CEO di Rivian, nel descrivere chi intende acquistare ora come ora una vettura con un motore a combustione interna.

Secondo lo stesso Scaringe, chiunque l'acquisti è un po' come se costruisse una stalla per cavalli nel 1910, anno in cui le auto iniziarono a invadere il mercato, rendendo quindi le carrozze un mezzo di trasporto obsoleto.

Durante un'intervista con Heatmap, il numero uno della startup di auto elettriche con sede in California, ha spiegato: "Penso acquistare oggi un veicolo a combustione, alla luce della politica in arrivo, sia un po' come costruire una stalla per cavalli nel 1910. Tipo, immagina di acquistare una Chevy Suburban nel 2030. Tipo, cosa te ne farai tra 10 anni? Le stazioni di servizio scompariranno lentamente. È strano”.

Scaringe ha ricordato che in genere, acquistare un veicolo, è il secondo più grande investimento per una persona dopo l'acquisto di una casa, di conseguenza puntare su una vettura alimentata a benzina o diesel "non ha assolutamente futuro nella nostra società", con riferimento all'espansione dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in tutta la nazione.

A riguardo va sottolineato che di recente Rivian ha fatto sapere che adotterà il connettore di ricarica Tesla a partire dal 2025, una novità con l'obiettivo ovviamente di incentivare la vendita dei propri veicoli, visto che sarà più facile ricaricare l'auto tenendo conto delle numerose colonnine disseminate in tutte il nord America a firma Tesla.

“Le prestazioni e la guidabilità di un veicolo elettrico – ha proseguito - lo rendono molto più desiderabile di un'alternativa termica. L'acquisto di un veicolo non elettrico sembra molto vecchio. A parte le emissioni di anidride carbonica e la responsabilità ambientale, non è interessante”.

In casa Rivian è in arrivo il modello R2 che dovrebbe attirare più clienti rispetto all'R1, SUV straordinario in grado di trainare un tir, ma con un prezzo forse un po' troppo alto per la media degli americani: "Speriamo che la piattaforma R2 aiuti molti clienti a superare la barriera di spesa di $ 45.000 o $ 40.000 per un veicolo. Oggi molti clienti non possono permetterselo o non vogliono spendere più di 70.000 dollari, quindi è qui che entra in gioco R2”, ha concluso Scaringe.