Rivian come Tesla: tutto è iniziato con una coupé elettrica a due porte

Rivian è una delle start-up più interessanti del momento, del resto ha attirato investimenti per milioni di dollari e convinto un colosso come Amazon (ecco i furgoni elettrici Amazon-Rivian in arrivo). A oggi l'azienda americana si è specializzata nella costruzione di SUV, pick-up e van elettrici, prima di questo però si era pensato a una compatta sportiva.

Un po' come ha fatto Tesla con la sua Roadster, che ha pensato di lanciare subito una supercar per battere cassa e sviluppare vetture di segmento inferiore, anche Rivian avrebbe pensato a seguire questa strada. Come ha confermato il fondatore dell'azienda RJ Scaringe a TheDrive, Rivian ha passato due anni a sviluppare una sportiva elettrica a due porte attorno al 2009, anno di fondazione del brand.

Poi i piani sono cambiati, e col senno di poi la scelta di puntare su truck e pick-up ha fruttato non poco alla società (guardate il Rivian R1T che sfida il Tesla Cybertruck), questo però non significa che il progetto della piccola sportiva non possa tornare prima o poi. "Ho fondato l'azienda nel 2009 con l'idea di sviluppare subito una coupé sportiva. Ci abbiamo lavorato per un paio d'anni, poi abbiamo capito che l'idea non combaciava con la filosofia del brand, volevamo infatti far capire alla gente che il mondo stava cambiando, che potevano esistere veicoli sostenibili in grado di migliorare la vita delle persone e quella sportiva non rappresentava il prodotto giusto" ha detto Scaringe.

"L'abbiamo così sospesa verso la fine del 2011 e l'inizio del 2012, resettando il business". In futuro vedremo mai una sportiva Rivian a due porte? Su questo Scaringe è stato cauto: "Entro il 2025 lanceremo sei nuovi modelli, non vogliamo però dire troppo, non vorremmo annunciare qualcosa che poi non funziona. Vogliamo mostrare al pubblico quello che poi potrà davvero acquistare e utilizzare".