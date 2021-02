Rivian cerca location per costruire un impianto in Europa e sfidare Tesla

Rivian è un autentico fiume in piena. Dopo l’annuncio della commercializzazione dei suoi SUV e pick-up elettrici e la messa in funzione dei furgoni Amazon, la rivale americana di Tesla vuole costruire una fabbrica in Europa.

Sembra proprio che la società stia cercando una location adatta a erigere il suo nuovo impianto nel vecchio continente - andando così a fare concorrenza diretta a Tesla stessa. Elon Musk e soci stanno costruendo una nuova Gigafactory nei pressi di Berlino e contano di attivarla già entro l’estate 2021 - con la Model Y che sarà la prima Tesla assemblata in Europa. Anche Rivian però potrebbe scegliere la Germania per via della sua posizione strategica, altre location papabili sembrano essere l’Ungheria e il Regno Unito, anche se viste le complicazioni legate alla Brexit l’UK potrebbe perdere la sfida.

Purtroppo non c’è ombra dell’Italia, l’Emilia-Romagna sta facendo una corte spietata a Tesla ma anche avere Rivian sarebbe un’occasione d’oro, al momento però non sembrano esserci speranze. Un impianto Rivian sul continente potrebbe portare da noi non solo i nuovi modelli elettrici consumer dell’azienda ma anche i furgoni di Amazon, che negli USA hanno già inziato a consegnare pacchia zero emissioni. Ricordiamo che oltre ad Amazon, anche Ford Motors ha investito nella compagnia, per la quale si prevede un 2021 a dir poco elettrizzante...