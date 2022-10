Rivian cancella gli ordini della cucina da campo per l'R1T in vista di un redesign

Quando Rivian ha svelato al mondo il suo pick-up elettrico R1T una delle feature che ha colpito di più è stata la “Camp Kitchen”, una piccola ma completa cucina estraibile e nascosta tra abitacolo e cassone posteriore, un vero e proprio game changer per chi ama l’avventura all’aria aperta, ma per il momento bisognerà farne a meno.

Rivian infatti ha cancellato gli ordini della Camp Kitchen, che attualmente risulta non disponibile fino a data da destinarsi (di recente Rivian ha introdotto anche la Camp Mode, che livella il veicolo in autonomia). Al contempo però, la casa ha già annunciato di essere al lavoro su un redesign dell’optional: “Stiamo temporaneamente sospendendo la produzione della Camp Kitchen mentre lavoriamo su un design aggiornato...Dato che il nostro team ha continuato a testare la Camp Kitchen in vari ambienti, abbiamo trovato opportunità per perfezionare il design e rendere la nostra visione della cucina all’aperto ancora migliore. La riprogettazione include anche l'aggiornamento del Gear Tunnel Shuttle, che è incluso nel pacchetto Camp Kitchen”.

Chi ha effettuato un ordine di recente tra i quali figurava anche l’optional in questione riceverà dunque il pick-up sprovvisto della cucina da campo, ma nel momento in cui sarà pronta la versione 2.0, questa potrà essere installata in un secondo momento. Ulteriori dettagli saranno comunicati in futuro, ma per il momento si pensa che la nuova versione potrebbe avere un costo più elevato rispetto alla modello uscente.