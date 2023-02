Rivian brevetta la colonnina con climatizzazione incorporata: a cosa serve?

Tesla ha notoriamente un’arma segreta nel proprio arsenale, anzi una e mezza. Parliamo della rete Supercharger che, in simbiosi col software di bordo, permette alle vetture di preriscaldare le batterie al fine di ricaricare alla massima potenza possibile. Ora arriva il brevetto per una colonnina smart con tanto di aria condizionata.

Questa innovativa colonnina è stata brevettata da Rivian, azienda americana specializzata in mobilità elettrica, e servirebbe a riscaldare o raffreddare le batterie di un'auto elettrica in maniera alquanto originale. La colonnina infatti è ingegnerizzata per soffiare aria calda (o fredda) al di sotto del veicolo, portando così le batterie alla giusta temperatura per ricaricare alla massima potenza possibile. Le Tesla infatti pre-riscaldano le proprie batterie internamente mentre ci si avvicina alla colonnina (quando impostata sul navigatore), mentre molte altre vetture non possono farlo, oppure lo fanno dopo la connessione alla rete, sprecando tempo ed energia.

L'idea di Rivian, in questo senso, potrebbe essere interessante, poiché andrebbe a risolvere un problema chiave per molte auto elettriche che spesso non riescono a caricare alla loro massima potenza proprio a causa della temperatura della loro batteria (per approfondire il tema generale: in quanto tempo si ricarica un'auto elettrica?). Certo qualcuno ha già criticato il sistema, che potrebbe effettivamente sprecare un sacco di energia in fase di funzionamento. La colonnina potrebbe funzionare in maniera ottimale in ambienti con temperature miti, dove basta relativamente poco per creare tanto freddo o tanto caldo. Al contrario in un luogo molto freddo la colonnina potrebbe impiegare davvero tantissima energia per spedire aria calda al di sotto della vettura e di fatto riscaldare l'ambiente.

Vedremo se Rivian riuscirà a portare davvero sulle strade questa idea, la società non ha neppure specificato a quale potenza di ricarica si può arrivare grazie a questo stratagemma del condizionamento ambientale; in ogni caso per le auto prive di impianto di condizionamento interno per le batterie potrebbe essere una soluzione smart.