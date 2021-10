Rivian: batterie a fuoco in un impianto, ma la situazione è sotto controllo

Alcuni anni fa Rivian si è lanciata in un'impresa estremamente difficile per una compagnia neonata: sviluppare per poi produrre ad alti volumi dei veicoli completamente elettrici. Tante aziende hanno fallito nel tentativo, ma a quanto pare la casa statunitense ha appena confezionato due modelli di primissima fascia: l'R1T e l'R1S.

Adesso il pickup elettrico Rivian R1T è già in produzione e si prepara a raggiungere i primi fortunati clienti, anche se pare che i volumi siano ancora molto bassi:per il momento stima una capacità di un esemplare al giorno, anche se i ritmi aumenteranno vertiginosamente da qui ai prossimi mesi.

Questa mattina però ci sono arrivate notizie non propriamente positive dallo stabilimento di Normal, nell'Illinois: secondo il dipartimento locale dei vigili del fuoco delle batterie avrebbero innescato un incendio di modeste dimensioni, ma che ha comunque causato uno stop momentaneo ai lavori:"Il Rivian Automotive Assembly Plant di Normal, Illinois, è stato evacuato per un breve lasso di tempo in via precauzionale, in quanto un piccolo incendio è divampato nell'area di assemblaggio delle batterie. I danni sono trascurabili e nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco di Normal hanno risposto all'emergenza subito dopo le 17:00 e hanno localizzato e spento un piccolo incendio in un'ala dell'area di assemblaggio delle batterie utilizzando una manichetta antincendio per evitare la propagazione termica scaturita dalle celle. La modesta quantità di fumo generata è stata dispersa con il sistema HVAC e con ventilatori, cosicché i dipendenti abbiano potuto accedere nuovamente all'edificio."



In ultimo i vigili del fuoco hanno fatto sapere che le operazioni di assemblaggio non sono state inficiate particolarmente, e che l'edificio non ha subito danni degni di nota. La causa dell'incendio non è ancora stata condivisa, ma se dovessero arrivare novità di un certo interesse non mancheremo di aggiornarvi.



Avviandoci a chiudere senza allontanarci dall'Illinois vogliamo continuare a parlare di questioni produttive riportando una possibilità non confermata ma probabilmente concreta: Rivian starebbe dando precedenza ai furgoncini Amazon a scapito di R1T ed R1S.