Rivian arriverà in Europa? La casa dà la conferma svelando i piani futuri del brand

Nel mondo del fuoristrada, ultimamente si parlato molto del Tesla Cybertruck, ma anche del Rivian, un altro veicolo americano dedicato all'offroad dalle soluzioni piuttosto originali e furbe, che potrebbe rubare la scena al veicolo di Palo Alto. E a quanto pare non verrà venduto soltanto in terra natia, ma sbarcherà anche in Europa e in Cina.

La conferma arriva da una mail inviata ai possibili clienti europei, che è stata divulgata sul Rivian Owners Forum dove all’interno veniva comunicato che i piani dell’azienda parlano di un arrivo nel vecchio continente previsto nella prima metà del 2022.

Alla fine di questo mese dovrebbero iniziare le consegne negli Stati Uniti, e a novembre sarà il turno del Canada, ma riteniamo giusto e sensato che il produttore decida di espandersi oltreoceano. Nel 2020 infatti, il fondatore di Rivian, R.J. Scarige aveva già confermato l'interesse ad espandersi verso nuovi mercati, e aggiunse che per fondare una casa automobilistica stabile e solida non si può non prendere in considerazione il mercato europeo e ancor più quello cinese.

Nella comunicazione però non è riportato nessun dettaglio riguardante alle versioni che arriveranno nel nostro continente. Il Rivian infatti viene declinato in due modelli, R1T e R1S, rispettivamente pick-up e versione a carrozzeria chiusa.

Sembra proprio che l’interesse dietro a questo Brand non sia destinato a calare, non solo da parte dei clienti, ma anche del produttore stesso, che sta sviluppando e brevettando anche nuovi metodi volti ad incrementare ulteriormente la manovrabilità del mezzo.