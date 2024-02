I rivenditori USA vogliono rallentare sugli EV ma le vendite dicono altro

Il 2023 è stato un anno d'oro per i veicoli elettrici negli Stati Uniti: le case automobilistiche hanno piazzato sul mercato oltre un milione di modelli a batteria, con un incremento del 50% rispetto all'anno precedente. Gli scontenti però sono i concessionari, i quali ritengono che la riduzione degli incentivi danneggerà il settore.

Insomma, si è sviluppata una netta ribellione tra i concessionari di auto statunitensi nei confronti dei veicoli elettrici. Dopo aver inviato una lettera al presidente Biden a novembre 2023, esortandolo a esercitare un controllo sulla nuova proposta sulle emissioni dell'Environmental Protection Agency (EPA), i concessionari hanno recentemente redatto una seconda lettera.

Questa volta, anziché chiedere un freno, i concessionari hanno sollecitato una reazione più decisa, affermando che è "incontestabile" come la combinazione di incentivi fiscali ridotti, con un'infrastruttura di ricarica insufficiente e una domanda di mercato insufficiente rendano completamente irrealistica il soddisfacimento di tutta questa offerta di veicoli elettrici sul mercato. In questo momento infatti, l'EPA sta elaborando un piano per ridurre le emissioni, prevedendo di aumentare la quota di vendite di veicoli elettrici leggeri al 67% e le vendite di veicoli elettrici commerciali al 25% entro il 2032.

Le preoccupazioni dei concessionari includono e condizioni restrittive di questi nuovi incentivi. Nonostante le preoccupazioni legittime riguardo agli incentivi fiscali e alle infrastrutture di ricarica, l'affermazione dei concessionari riguardo alla "domanda insufficiente" sembra essere incoerente. Nel 2023, le case automobilistiche statunitensi hanno registrato una produzione eccezionale di veicoli elettrici, con vendite totali di modelli ricaricabili che hanno superato 1,4 milioni di unità, di cui 1,1 milioni erano veicoli completamente elettrici.

Questo notevole aumento delle vendite è stato mutuato da successi individuali come l'aumento del 139% delle vendite di veicoli elettrici Mercedes-Benz e un incremento del 61% per il Gruppo Volkswagen. Ford ha stabilito un nuovo record, consegnando oltre 72.000 veicoli elettrici. Anche altri produttori, tra cui Volvo, Nissan e Hyundai Motor Group, hanno visto un aumento significativo delle vendite di veicoli elettrici.

Un'analista di settore, Loren McDonald, sottolinea che una parte delle sfide deriva dalla mancanza di formazione adeguata del personale dei concessionari sui veicoli elettrici. I concessionari, secondo McDonald, devono comprendere che stanno vendendo un prodotto completamente diverso, alimentato da elettricità anziché da carburante.

Nonostante i dissensi, è innegabile che l'industria automobilistica stia vivendo una rivoluzione. I concessionari potrebbero trarre maggiore vantaggio concentrandosi sulla formazione del personale e, di conseguenza, dei consumatori, piuttosto che cercare di rallentare un cambiamento inevitabile secondo McDonald.