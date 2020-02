Rivelato il frontale della nuova VW Golf GTI, in attesa del debutto a Ginevra

Volkswagen punta tutto sulla nuova generazione di Golf. Al Salone dell'automobile di Ginevra presenterà infatti due varianti della berlina regina delle vendite: la GTD con "motore diesel TDI più pulito di sempre" e l'immancabile e iconico modello a benzina GTI.

Quest'ultima è stata più volte avvistata (ecco una foto leak), dato che Volkswagen l'ha già introdotta durante lo scorso mese di Ottobre, ma la compagnia ci da adesso la possibilità di osservarne nuovamente il frontale grazia ad una immagine render postata sul web.

Proprio come la Golf "base", la Golf GTI beneficerà di numerosi miglioramenti tecnologici rispetto al modello precedente. Troviamo infatti disponibile il Travel Assist, il quale può gestire la sterzata, la frenata e l'accelerazione in autostrada fino ai 210 km/h. Inoltre sarà presente la funzione proprietaria Car2X, una tecnologia di comunicazione che può scambiare informazioni con le auto vicine e con l'infrastruttura stradale.

Al momento sappiamo poco per quanto concerne il motore della vettura, e VW tiene molto a non condividere ancora informazioni al riguardo. La casa tedesca ci fa però sapere che "il motore turbo della GTI supererà le aspettative." Secondo i rumors sarà capace di sprigionare 242 cavalli di potenza, 15 in meno di quanto si era in realtà parlato in precedenza, ma si tratta comunque di un numero maggiore rispetto ai 228 cavalli portati in strada dalla precedente iterazione di GTI.

Purtroppo l'immagine teaser ufficiale non ci mostra nulla di realmente nuovo o che non abbiamo già visto. Per questo dovremo aspettare il Salone di Ginevra, dove ci aspettano tanti altri reveal. Vedremo ad esempio la nuova Porsche 911 Turbo S già fotografata poche ore fa, e di certo anche un nuovo crossover compatto made in Toyota.