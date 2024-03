Cercano di vendere segreti sulle batterie Tesla, due uomini rischiano 10 anni di carcere

In data odierna è stata resa pubblica una denuncia del Procuratore degli Stati Uniti, il quale ha dichiarato che due individui sono accusati di aver tentato di rendere pubblici segreti commerciali inerenti alla produzione delle batterie dei veicoli Tesla, delle quali abbiamo scoperto la durata reale.

Si tratta di un cittadino cinese e di uno canadese, i quali avrebbeto tentato di cospirare per inviare segreti commerciali appartenenti a un'azienda produttrice di veicoli elettrici. I due uomini sono i gestori di un'attività con sede in Cina che vendeva tecnologie varie per la produzione di batterie per veicoli elettrici.

Gli imputati hanno basato la loro attività sui segreti di produzione di Tesla, motivo per cui per uno di loro è scattato l'arresto il 20 marzo 2024 dopo che questi aveva inviato a un agente sotto copertura diversi segreti commerciali dell'azienda di Elon Musk. Per lui è già in programma un incontro con il Giudice Magistrato degli Stati Uniti Peggy Kuo, mentre il suo complice risulta essere ancora latitante.

Entrambi gli imputati avrebbero lavorato nella Hibar Systems, azienda acquisita successivamente da Tesla, per poi fondare la loro attività propria e vendere i sistemi basati sulla tecnologia a oggi di proprietà dell'azienda di Elon Musk.

Inoltre, ad aggravare ulteriormente la situazione, alcuni agenti sotto copertura, dichiarando di voler comprare i loro prodotti, hanno intercettato numerosi scambi di mail in cui i due malintenzionati hanno affermato apertamente di vendere prodotti Tesla. Si tratta quindi di prodotti importanti, soprattutto a livello economico visto quanto costa sostituire le batterie di un veicolo Tesla.

Nella situazione attuale il primo arrestato rischia fino a 10 anni di carcere, nel frattempo il suo complice, come detto precedentemente, risulta ancora latitante.

