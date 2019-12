Rivelate le specifiche ufficiali della Ferrari Roma e i suoi optional

Ferrari toglie ogni mistero alla sua Gran Turismo. Ad un mese abbondante dalla presentazione ufficiale della Ferrari Roma, ora conosciamo finalmente anche le specifiche della vettura. Ma non solo, Ferrari ha anche rivelato più di qualche feature esclusiva molto interessante.

Si parte dal gruppo motopropulsore, con un cambio a 8 rapporti e l'introduzione del Manettino a cinque posizioni: è questa una delle novità più interessanti, visto che è la prima volta che lo troviamo nella gamma Gran Turismo di Maranello.

Sotto al cofano troviamo un V8 turbo da 3.9 litri in grado di erogare 620CV. Da 0 a 100 Km/h in 3,4 secondi. Ferrari attribuisce alla Roma il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria. Un inedito sensore di velocità misura la rotazione della turbina e, in questo modo, il regime massimo supera gli oltre 5000 giri/minuto.

Un'altra novità è imposta dalle nuove regole ambientali. C'è un Particulate Filter pensato per rispettare i parametri Euro 6D senza togliere nulla alle performance del veicolo.

Passiamo quindi ad altre feature interessanti, come la nuova geometria delle linee di scarico, con valvole di by-pass a forma ovale, tutto con lo scopo di dare alla Roma un ruggito degno di una Ferrari.

Troviamo poi il pacchetto ADAS Ferrari, con la possibilità di integrare il Cruise Control adattivo, l'Autonomous Emergency Braking, Lande Departure Warning con Traffic Sign Recnognition e, infine, il Blind Spot Detection con Rear Cross Traffic Allert e Surround View Camera.

Arriviamo quindi all'ala mobile posteriore, con ben tre posizioni per adattarsi ai diversi stili di guida.



L'altra ciliegina Ferrari l'aveva già rivelata: le chiavi della Roma sono incredibili. Ora l'azienda di Maranello è in tour per tutta l'Italia con la sua nuova Gran Turismo.