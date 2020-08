Rivelate le nuove Audi S3 ed S3 Sportback: si arriva a 310 CV

Audi Sport ha finalmente svelato la nuova generazione di S3 sia in versione hatchback che in quella Sportback. Quando arriveranno sul mercato rappresenteranno il top della gamma, ma in seguito ci si attende anche la solita ed estrema RS3.

A ogni modo le nuove vetture verranno mosse dal medesimo propulsore, il quale sviluppa 310 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia. Tutta l'esuberanza migrerà verso l'asfalto grazie a un cambio automativo S tronic a sette rapporti e ad un sistema all-wheel drive. Il risultato è quantificabile in uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e in una velocità massimale limitata a 250 km/h.

Degne di nota poi le introduzioni circa le sospensioni posteriori a quattro bracci, la sterzata progressiva, il dumper control e la possibilità di regolare in altezza l'assetto della vettura. La frenata è invece gestita da una tecnologia di arresto elettronico che agisce tramite quattro dischi ventilati.

L'aspetto anteriore è dominato dalla grossa griglia Singleframe che gode di tre prese d'aria le quali garantiscono un enorme flusso tra i due fari anteriori a LED. Al retrotreno possiamo invece ammirare un diffusore a quattro pinne e il sistema di scarico a quattro bocche, mentre ai lati osserviamo cerchi da 18 pollici come standard oppure un set da 19 pollici opzionale.

All'interno la plancia è orientata verso il conducente, che si accomoda su sedili sportivi nuovi di zecca e governa il veicolo tramite un volante a base piatta. L'infotainment è gestito tramite un generoso display, coadiuvato da una grafica head-up come optional.

Per informazioni più approfondite vi consigliamo di dare un'occhiata al sito del produttore, ma adesso veniamo all'elemento più importante, e cioè il prezzo. La S3 Sportback parte, in Germania, da 46.302,53 euro, mentre la variante berlina chiede almeno 47.179,83 euro. Ovviamente se il cliente vorrà aggiungere feature o personalizzare il proprio esemplare, il costo potrà lievitare in modo considerevole.

Per restare presso la casa dei Quattro anelli vi rimandiamo alla nuova Audi E-Tron 2021, che questa volta si ripresenta abbassando scalino di ingresso e aumentando l'autonomia per singola carica. Inoltre, nel caso voleste aspettare l'arrivo della Audi RS3, vi diciamo che Audi Sport ha deciso di garantire una sola motorizzazione per ogni RS futura.