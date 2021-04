Rivelata la SEAT Ibiza aggiornata: ecco il nuovo e moderno abitacolo

SEAT ha appena rivelato al pubblico l'aggiornamento della sua Ibiza, la quale avanza verso il futuro attraverso un ammodernamento sia interno che esterno, che apporta tanta tecnologia e un nuovo stile all'abitacolo.

Il facelift della nuova Ibiza non ritocca particolarmente le forme della carrozzeria, anche se l'aggiunta di fari full LED ovunque è davvero appressata. I modelli SE ed SE Technology faranno uso di fari Eco LED come standard, mentre dagli allestimenti FR in su è possibile ottenere di serie il pacchetto full LED completo.

Interessante anche l'introduzione di tre nuovi set di cerchi. Due di questi sono cerchi in lega da 17 pollici opzionali per gli allestimenti FR, Xcellence e Xcellence Lux, mentre il set da 18 pollici è esclusivo per i modelli FR Sport. SE ed SE Technology si fermano invece ai cerchi in lega da 15 e 16 pollici. Sottile ma da non trascurare anche la sostituzione del font Ibiza con uno stile "corsivo", ma la ciliegina sulla torta è l'estensione delle tonalità di verniciatura offerte ai clienti: arrivano il Sapphire Blue e l'Asphalt Blue.

Com'era intuibile dal titolo, le modifiche più per la nuova Ibiza concernono l'abitacolo. Il cruscotto guadagna infatti dei nuovi materiali e un importante touchscreen per la gestione dell'infotainment. Il modello SE godrà di uno schermo da 8,25 pollici, ma coloro che si fionderanno sugli allestimenti da SE Technology a salire riceveranno un'unità da 9,2 pollici. Ovviamente non mancheranno i sistemi di infotainment come Apple CarPlay (wireless) e Android Auto (con cavo), affiancati da Seat Connect e dai comandi vocali. La casa automobilistica spagnola ha pensato anche ai consumatori più esigenti: gli allestimenti FR Sport e Xcellence Lux avranno di serie un nuovo quadro strumenti digitale da 10,25 pollici.

Un primo sguardo alle immagini ufficiali comunica sicuramente un livello di qualità percepita sensibilmente aumentato, con materiali più morbidi e bocchettoni della ventilazione ridisegnati e illuminati da LED appositi, e da parte nostra non vediamo l'ora di poter vedere in strada i primi esemplari dell'Ibiza aggiornata.

Per avviarci a chiudere vogliamo invece rimandarvi al nostro test in strada a bordo della SEAT Leon Sportstourer e-Hybrid: come se la cava l'ibrida familiare? La spinta verso l'elettrificazione da parte del marchio iberico è visibile, e in effetti è già stato anticipato un nuovo modello: si tratta di una compatta a zero emissioni dal costo molto contenuto.