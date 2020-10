Rivelata la Fiat Panda 2021: novità e allestimento Sport

Fiat ha intenzione di festeggiare il quarantesimo compleanno della sua Panda aggiornando sotto molti aspetti la sua ultima generazione. Ad aggiungersi alle varianti base, City Life, City Cross e ai modelli Cross arriva una nuovissima Panda Sport, sviluppata appositamente per i clienti che desiderano una vettura un po' più vivace.

La galleria in fondo alla pagina parla chiaro, e l'aggiunta della nuova tonalità di Grigio Opaco con tetto nero opzionale salta subito all'occhio. Gli specchietti e le maniglie delle portiere sono di base verniciate nella stessa colorazione della carrozzeria, ma si può anche optare per un nero lucido. Ad aggiungere dettaglio ci pensa l'aggiunta del logo "Sport" cromato posizionato sul passaruota anteriore.

La nuova Panda è stata rivista anche all'interno dell'abitacolo, con l'allestimento Sport a rivestire di color titanio il cruscotto e gli interni delle portiere, dove si alterna anche l'ecopelle. Per i poggiatesta è stato scelto il nero, che contrasta col grigio scuro della tappezzeria dei sedili. Oltretutto, l'avrete sicuramente notato, è estremamente gradita la presenza di un nuovo display touchsreen da 7 pollici con supporto alla radio digitale, ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

La Panda Sport può essere acquistata assieme al nuovissimo Pandemonio Pack, che include vetri scuri, pinze frenanti in rosso e volante avvolto da pelle e cuciture in rosso. Col motore ibrido FireFly da 1,0 litri e 72 cavalli di potenza, Fiat afferma che i consumatori si porteranno a casa "l'ibrida più democratica presente sul mercato". Il tre cilindri elettrificato è abbinato a un nuovo cambio manuale a sei rapporti, disponibile su tutta la gamma. Tra l'altro, se si opta per le varianti Cross, si riceve anche la trazione integrale.

Fiat è molto orgogliosa di nel dire che la Panda è l'unica utilitaria a garantire motorizzazioni ibride, a benzina, 4x4, a metano (CNG) e a GPL con tanto di pacchetto D-Fence contro il coronavirus. Insomma, gli italiani la preferiscono da molti anni a qualunque altra vettura portandola costantemente in cima alle classifiche di vendita, e un motivo ci sarà.

Nel frattempo, nel caso in cui voleste acquistare una Fiat Panda Hybrid, ecco come potere fare per pagala meno di 8.500 euro, almeno fino al 31 ottobre. In ultimo vogliamo informarvi del fatto che la Panda Hybrid a metano permette di risparmiare più del 60 percento rispetto alla sua controparte a benzina sui costi del carburante, i dati parlano chiaro.